"Vamos a ayudar a los necesitados, pero quédense en casa": Calidonio

San Pedro Sula, Honduras.



El alcalde de San Pedro Sula, Armando Calidonio Alvarado, aseguró que la disposición de establecer un toque de queda absoluto en los municipios del departamento de Cortés, más la ciudad de El Progreso, Yoro, durante toda la Semana Santa, ayudará a frenar la expansión del COVID-19, siempre y cuando los ciudadanos se quedan en sus casa.



esde las 12:00 am del 6 de abril hasta las 3:00 pm del 12 del mismo mes, las garantías constitucionales están restringidas de manera absoluta para los pobladores de San Pedro Sula, los demás municipios de Cortés y la ciudad de El Progreso, Yoro.



En palabras sencillas, nadie entra y nadie sale, ninguna persona podrá circular a menos que sea por alguna emergencia de salud (pacientes que requieran tratamientos especiales como diálisis y otros).



"Estas acciones van en beneficio de todos. Debemos parar la pandemia del coronavirus. No se trata de dinero, sino de ser responsables y no movernos de nuestras casas", expresó en conferencia de prensa el alcalde Calidonio.





El edil de San Pedro Sula invitó a los sampedranos a actuar con responsabilidad y a hacer un uso constructivo de las redes sociales, motivando a otros a ser disciplinados y a mantener las medidas de higiene elementales para combatir el virus, como el uso de mascarilla y el lavado constante de manos.



"Hay un centro de operaciones que está velando la coordinación de diferentes acciones. Queremos que todos salgamos bien de esta pandemia, pero debemos acatar las disposiciones y no salir. Nadie puede estar en las calles", agregó.



Valoró la labor de la Policía Nacional y Policía Municipal, miembros de las Fuerzas Armadas, médicos, enfermeras y personal a cargo de la distribución de la cadena alimenticia que están haciendo un gran trabajo, aún en riesgo de su propia salud.

Asimismo, informó que el Gobierno Central, a través de las Fuerzas Armadas de Honduras, está enviando raciones de alimentos a los sampedranos, pero señaló que no es suficiente, y la entrega se realiza despacio.



"Queremos contribuir, tener un papel mucho más protagónico, tenemos compromisos con las personas que más necesitan y vamos a ayudar", aseguró Calidonio.



En representación de la Policía Nacional, el subcomisionado Darío Mejía Díaz destacó que trabajó en la inspección y cierre de los mercados sampedranos, porque son los puntos de mayor afluencia de personas.



"Estamos en primera línea ofrendando nuestras vidas por la de ustedes. Por favor no salgan de casa. A medida que cumplamos con esta medida vamos a cortar la cadena de contagios, y vamos a poder abrazarnos nuevamente con nuestras familias", finalizó.