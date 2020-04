“Lo que interesa es que puestos de trabajo no se pierdan”: Ministro Carlos Madero

Tegucigalpa, Honduras.

“Lo que más nos interesa es que los puestos de trabajo no se pierdan”, afirmó Carlos Madero, el ministro de Trabajo en Honduras, con relación a la crisis económica que ha generado en el país la pandemia provocada por la enfermedad del coronavirus.

Madero refirió que el Congreso Nacional aprobó el jueves un proyecto de ley del Poder Ejecutivo que tiene que ver con medidas fiscales para incentivar y salvar puestos de trabajo.

“Esto va orientado a las micro, pequeñas y medianas empresas, los sectores que creemos que (también) van a ser afectados son el sector turismo y el sector maquilador”, explicó Madero.

“Quiero agradecer al Congreso Nacional que pudo aprobar estas medidas y que fue diligente en hacerlo, estas medidas van abarcar a la micro, mediana y pequeña empresa”, reafirmó el titular de Trabajo.

Carlos Madero, secretario de Trabajo en Honduras

“Le estamos dando un mensaje muy claro a los empresarios: no nos paguen los impuestos por ahora, páguenle a su gente, necesitamos que les paguen a ellos para que sus personas tengan ingreso”, indicó Madero.

“Pero también sabemos que tenemos que llegar a hacer algunos temas con las grandes empresas; vamos a dar pasos seguros para atender primero a los más necesitados. En este tema la solidaridad va a ser fundamental, tenemos que estar unidos para todos poner un granito de arena”, subrayó.

El ministro de Trabajo exteriorizó que “esta decisión del Congreso abarca el 99% de las empresas y eso es importante que la población lo sepa. La gran mayoría de los empleos de Honduras se concentra en la micro, pequeña y mediana empresa”.

Asimismo, reiteró su agradecimiento al Congreso Nacional por utilizar un mecanismo de sesionar virtualmente para aprobar la propuesta del Ejecutivo, ya que “en la gran mayoría la protección del empleo ha sido el centro fundamental de las medidas”.

Madero afirmó que los empleos formales son el tesoro, porque son los que producen riquezas y que al final de cuentas mantienen a los empleos informales.

Reactivar la economía

El funcionario aseguró que se está haciendo el mayor esfuerzo para reactivar la economía y que algunas industrias puedan operar, pero de una manera ordenada y con protocolos de bioseguridad estrictos.

“Estamos buscando los mecanismos para poder abrir la economía y tiene que ser de una manera ordenada; es decir, para que una empresa pueda activarse necesitamos protocolos de bioseguridad estrictos”, reiteró Madero.

Agregó que en “esta semana hicimos la prueba en la que lunes, miércoles y viernes se abrieran por número de identidad los supermercados, las farmacias, gasolineras, bancos, se va a hacer un análisis de la movilidad de las personas y eso nos va a permitir ver, por ejemplo, si en el área de restaurantes se puede reactivar”.

Medidas estrictas

El ministro de Trabajo insistió en que el hondureño tiene que ser disciplinado con las medidas de bioseguridad que está implementando el Gobierno para evitar más contagios de coronavirus.

“El problema de la pandemia es que, para que no se extienda, la solución es quedándose en casa y esto representa un grave problema para la economía, las empresas y los trabajadores”, añadió.

“Esta cuarentena hay que verla en todas sus repercusiones, porque la pandemia va a generar impactos económicos probablemente nunca antes vistos, yo creo que una vez que la pandemia finalice el orden mundial va a cambiar dramáticamente, las cosas no van a ser iguales”, advirtió Madero.

Por lo tanto, expuso que “tenemos que empezar a hacernos la idea de que vamos a tener que aprender a convivir con ese virus y para ello lastimosamente vamos a tener los sistemas de enseñanza muy duros, porque va hacer una enseñanza con muertos, con personas infectadas”.

“Yo creo que para que llegue una vacuna va a tardar mucho tiempo y cuando esa vacuna llegue probablemente vamos a tener muchos descensos en el país, pero vamos a tener que ir tomando la decisión de, muy responsablemente, ir abriendo actividades con mucho protocolo de bioseguridad”, adelantó el ministro de Trabajo.

“Este es un tema que lo vamos a ir llevando paulatinamente, al tema bioseguridad lastimosamente vamos a tener que entrar todos. Miren los mercados populares que se volvían incontrolables las cantidades de masas adentro y eso es un desafío, es un tema en que la población nos tiene que ayudar”, señaló Madero.

“La razón de que la enfermedad se cure es que usted no salga de su casa, increíblemente, ni siquiera el no hacer nada lo podemos cumplir", comentó. Madero advirtió que “mientras no tomemos conciencia de esas medidas, lo que vamos a tener son muertos”

“Esto del coronavirus no tiene colores, le va a pegar al rico, al pobre, al chiquito y probablemente terminemos en los mismos hospitales. Yo quiero que entendamos que este no es tema fácil, pero que vamos sólidamente trabajando en medidas que traten de cubrir a las mayorías”, aseveró.