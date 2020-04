A entierros no podrán ir parientes que sean diabéticos e hipertensos

“Cadáver enterrado no contagia” TEGUCIGALPA. El infectólogo Tito Alvarado aseguró que el virus vive si el paciente también.Las células empiezan a morir una vez que no tienen sangre, por lo que no hay ninguna posibilidad de que un cadáver vaya a producir contaminación en las personas una vez sea enterrado. El jueves hubo una protesta de pobladores de las colonias Los Laureles y Larios Silva de la Rivera Hernández de San Pedro Sula porque temen ser contaminados, pero los expertos aseguran que eso no pasará. Alvarado dijo que si un paciente que muere en el hospital tiene sondas y catéteres deben dejárselos porque puede provocar aerosoles para los que manipulen el cadáver. “Por eso se recomienda que se envuelva en sábanas y se ponga en la bolsa y el féretro bien hermético”. El experto también mencionó que por ningún motivo se deben permitir los velorios.Aseguró que la epidemia está en la etapa ascendente y “no sabemos cuándo vamos a terminar y habrá casos tras casos y muertes la próxima semana”. Las autoridades también hicieron estipulaciones de que al cadáver no se le deben hacer retoques en su cara y desde el momento que el cuerpo es sacado de un centro hospitalario deben hacerlo por una sola ruta. También consideraron que al llevar el féretro debe hacerse en paila y luego deben proceder a desinfectar.

En el entierro solo permitirán 15 parientes que no sean de riesgo, por ejemplo, no tener enfermedades como diabetes, presión arterial y otras.