Integrante del grupo musical Los Hermanos Arriola tiene coronavirus

SAN PEDRO SULA.

Isaac Arriola, integrante del grupo hondureño Los Hermanos Arriola, confirmó a través de un video que su hermano Marvin, también miembro de la banda, dio positivo por COVID-19.

El artista lamentó la forma racista y despectiva que han utilizado algunos usuarios en las redes sociales para referirse a la situación que está viviendo su hermano y compañero de banda.

“Quiero agradecer a todas las personas que se han compadecido de mi hermano Marvin; sí, él es positivo al COVID-19, como están diciendo en Facebook. Veo a muchos compartiendo la foto de mi hermano y me parece una falta de respeto. Muchas personas se están expresando mal, ya están ‘negreando’ porque hay un negro con coronavirus en Honduras; señores, este virus comenzó en China, en ese país no hay negros. La palabra de Dios dice: ‘Amaos los unos a los otros’, Dios no discriminó a nadie”, dijo Arriola en sus redes sociales.

Sobre el estado de salud de Marvin, informó que este se encuentra bien. “Gracias a Dios, a la medicina casera y a la pronta agilidad de él, ya se encuentra bien. Ha tomado té de jengibre con cebolla y limón, los médicos dicen que gracias a esto no le llegó el virus a los pulmones. Los doctores dicen que él está bien, le han quitado el oxígeno”, agregó el artista, mejor conocido como el Príncipe Isaac.