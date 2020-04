Alcaldías reciben L355 millones para compra de alimentos ante crisis por coronavirus

Tegucigalpa, Honduras.

El presidente Juan Orlando Hernández informó que más de 300 millones de lempiras para la compra de alimentos, como parte de la Operación Honduras Solidaria, ya están en poder de las alcaldías del país para beneficiar a las familias más vulnerables durante la emergencia por el coronavirus.

El Gobierno ya transfirió 355 millones de lempiras a las 298 alcaldías para que se incorporen a esta operación de entrega de alimentos, también confirmó Rocío Tábora, ministra de Finanzas, durante una videoconferencia entre el gobernante, miembros de su Gabinete y varios alcaldes del país.

Hernández hizo hincapié a los jefes municipales en que el dinero ha sido asignado para la adquisición de alimentos para los grupos familiares más necesitados debido a las medidas de aislamiento.

El mandatario reiteró advirtió que no se permitirán abusos de parte de algunos sectores con la entrega de alimentos, razón por la cual se giraron instrucciones a las Fuerzas Armadas para que hagan cumplir la determinación de entregar los suministros puerta por puerta y casa a casa.

"Honduras Solidaria se conforma de dos componentes principales: la entrega de alimentos en las primeras ciudades afectadas con el toque de queda, me refiero al Distrito Central, Choluteca, La Ceiba, San Pedro Sula, Choloma y Villanueva, que son más difíciles de abastecer por su alto número de habitantes. Estas ciudades son prioritarias en la entrega de alimentos y el lunes 30 ya habíamos llegado a 100,000 personas, no es una tarea fácil toda esta logística, pero en los próximos días lograremos la meta", manifestó Hernández.

Anoche, el gobernante hondureño dialogando por videollamada con algunos alcaldes sobre la situación en sus municipios.

"El segundo componente son los primeros 800 millones de lempiras que se han aprobado y de los cuales ya se han entregado más de 300 a todas las municipalidades del país, a esta hora las alcaldías del país ya cuentan con estos fondos", añadió.

"Alcaldes, este dinero es exclusivamente para llevar los alimentos, artículos de higiene necesarios a cada una de sus comunidades y voy a repetir la primera instrucción que giré a las Fuerzas Armadas: no vamos a permitir ningún tipo de abuso, ningún tipo de mañas o corrupción en esta operación. Todo aquel que sea encontrado abusando o distribuyendo sectariamente estas entregas, será puesto a la orden de las autoridades correspondientes y le caerá todo el peso de la ley", aseveró el gobernante.

Toque de queda absoluto en el país

Enfatizó que las fuerzas del orden están obligadas a hacer uso de la fuerza para mantener la cuarentena y el toque de queda absoluto, así como velar porque se sigan al pie de la letra las medidas sanitarias y la producción, transporte y dispensación de alimentos.

Remarcó que si no se no siguen las instrucciones, no solo está poniendo en riesgo la vida propia, pone en riesgo la vida de todos, pero solo se salva vidas quedándose en casa.

"Esta guerra que hoy enfrentan todos los países del mundo no la ganarán los países más ricos o desarrollados, la va a ganar el pueblo más disciplinado y ordenado, si nos mantenemos firmes generaciones futuras nos recordarán como la generación disciplinada que hizo caso y venció al enemigo, el COVID-19", concluyó.