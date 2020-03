Seis mil raciones de alimentos se han distribuido en la capital

Proceso

1- Cronograma de entrega de raciones no está listo.Aún no se sabe cuándo ni a qué zonas llegará la ayuda a ciudades como San Pedro Sula, La Ceiba y Choluteca, así como al resto del país.



2- Claman que la ayuda llegue pronto a hogares.Son varios los sectores, no solo de Tegucigalpa, que piden que urgentemente la ayuda llegue porque son muchas las familias que se han quedado sin ingresos desde el toque de queda.