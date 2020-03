Nadie entra y nadie sale de los once municipios del departamento de Yoro

EL PROGRESO.

La detección de los dos primeros ciudadanos con coronavirus, uno en la Perla del Ulúa y otro en la ciudad de Yoro, obligó ayer a las autoridades de seguridad y sanitarias a declarar toque de queda absoluto para evitar el contagio en el resto de la población.

Los casos fueron confirmados por el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo (Sinager) y desde ese momento se ordenó el cierre total de los accesos a este departamento: por el puente La Democracia en El Progreso, en el río Humuya en Santa Rita, en la carretera hacia Tela, en Olanchito y en el municipio de Victoria.

Otras de las acciones ejecutadas por las autoridades municipales y el Sinager fueron montar un cerco epidemiológico en los barrios Las Delicias y Los Pinos, ubicados en el centro de El Progreso, donde se registró el primer caso positivo, quien es un hombre de la tercera edad.

Los barrios Las Delicias y Los Pinos en el centro de El Progreso están bloqueados luego de que en ese lugar apareciera el primer caso positivo.

Lo mismo ocurre en la ciudad de la Lluvia de Peces. La Policía instaló cuatro puntos para cerrar los accesos. También bloquearon la residencial en donde vive el caso confirmado.

El subcomisionado Adolfo Ordóñez, comandante de la Policía de Yoro, dijo que desde ayer a las 10:00 am están cerrados todos los accesos al departamento de Yoro y el que encuentren en las calles sin justificación será detenido, por lo que pide a la población quedarse en casa.

Personal de Salud vigila a varias personas que tuvieron contacto con los dos positivos, temen que la cifra de infectados sea mayor en los próximos días.

“En estos momentos en el hospital de El Progreso solo se detectó a un paciente, pedimos a la población no caer en el pánico por información falsa que está circulando en las redes sociales donde se decía que había más contagiados, no es así, solo es uno y las autoridades a nivel superior ya dieron los detalles del mismo”, dijo Lilian Gallo, directora del hospital público de El Progreso.

La noticia cayó como balde de agua fría para las autoridades y vecinos de El Progreso, ya que desde hace varios días vienen trabajando a tiempo completo en medidas de prevención del virus, una de esas es retenes en las entradas a la ciudad, fumigación de vehículos y aceras en el centro.

Centenares de ciudadanos de la tercera edad abarrotaron las agencias bancarias y nadie tomó las medidas de prevención.

La doctora Gallo pide a la población continuar con las recomendaciones que se les viene dando para no contagiarse, “estas son no salir de casa y si lo hace por alguna emergencia se debe proteger con mascarilla y guantes y no estar en lugares donde se aglomeran personas”.

La funcionaria explicó que en el hospital tienen un área ya determinada para atender a las personas que lleguen con algún problema respiratorio, los casos graves son remitidos a los hospitales Leonardo Martínez y Mario Rivas.

Hace unos días, la alcaldía entregó material para la protección del personal médico de ese centro que a pesar de no ser uno de referencia está apoyando a los pacientes que ameriten una atención primaria.

El alcalde Alexander López calificó de preocupante la situación, “hoy más que nunca tenemos que unirnos más y tomar las medidas de prevención tal como lo han ordenado las autoridades sanitarias. Nosotros hacemos lo nuestro, pero esperamos que la población nos ayude a frenar el avance del COVID-19”.

López dijo que la comuna mantiene un buen número de personal trabajando en los operativos de prevención, varios están en los retenes en la entrada a la ciudad y otros realizan fumigación en el centro.