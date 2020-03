"Se ha propuesto reducir salarios a funcionarios ante crisis por coronavirus": Ebal Díaz

Tegucigalpa,. Honduras.

Ebal Díaz, ministro de la Presidencia, manifestó que ya se propuso al Gobierno una reducción al sueldo de los funcionarios públicos en el marco de la emergencia que se vive en el país por el coronavirus.

“Ya está en revisión ese tema, todos debemos ser solidarios y todo está en análisis”, aseguró Díaz. “Lo hemos propuesto, ni siquiera esperamos que lo propusieran de afuera, ha sido aquí en la mesa y todo ese tema se está revisando para hacerlo de manera integral”, añadió.



Algunos sectores de la sociedad han recomendado que se les reduzca el salario a los diferentes funcionarios que tienen altos sueldos para que ese dinero sea invertido en la mitigación del coronavirus.

“El tema de sueldos y salarios va a tener que hacerse, tiene que verse porque el pueblo hondureño no es sostenible, lo preocupante es que en el sector privado y público hay que hacer esa revisión”, dijo.

“Ya este es un tema de necesidad, pero estamos viendo que debe de ir acompañado de otras medidas y este debe ser un corte general”, agregó.

“Son temas que antes no habíamos visto, que van a requerir grandes sacrificios de todos y vamos a tener que hacerlo, pero lo estamos revisando con el sector privado y con los dirigentes empresariales, hay un diálogo permanente todos los días para hacer esta revisión”, reiteró.

Hasta las 3:00 pm de este jueves, Honduras registró 51 casos confirmados de coronavirus, más uno ya fallecido.

Banhprovi

El Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (Banhprovi) ha anunciado una serie de medidas a tomar para invertir tanto en el sector construcción como en viviendas sociales, de clase media y financiamiento al agro del país.



Con estas inversiones se pretende hacerle frente al impacto económico que dejará el coronavirus en el país. “Los recursos de Banhprovi van orientados a los que no tienen dinero, a esos es que se les da los privilegios de 8.7 de tasas de interés y el beneficio que da el Gobierno en términos del bono para vivienda, se le da en la vivienda social al que lo necesita”, explicó.



“Allí es donde debe focalizarse, si hay una persona que ya tiene su vivienda y quiere beneficiarse no se lo podemos dar porque está privilegiado para los que no tienen vivienda”, indicó.

Agregó que “Banhprovi está cambiando los mecanismos para ser mucho más ágil en poner los recursos en los bancos. Eso va a dar mucho más dinamismo al sector financiero para poder colocar esos recursos en el agro con AgroCrédito 8.7, tres años de gracia y 10 años el plazo para pagar”, detalló.

Saco solidario

Ayer inició la entrega del saco solidario que consta de productos de primera necesidad a más de 800,000 familias de todo el país, unos 3.2 millones de hondureños.



Al respecto, Díaz dijo que “hay un calendario de entrega de este saco solidario, no lo tengo a mano, pero es a nivel nacional. Se va a priorizar en el Distrito Central, San Pedro Sula, La Ceiba, Choluteca, que son los municipios donde ha habido más restricción de que la gente no salga a trabajar y han sido afectado de manera directa”, detalló.



“Yo me comprometo a dar el calendario de qué día se estará llagando a los diferentes pueblos para que se vea que es una entrega transparente de apoyo a las personas que más lo necesitan”, expresó.



Pidió a la población paciencia, ya que “esta es una operación muy grande, nunca antes en la historia del país se había entregado 800,000 sacos para 800,000 familias, es decir, alimentos para 3.2 millones de hondureños”, concluyó.