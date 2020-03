Médicos coinciden que con medidas adoptadas afectará menos el coronavirus

Tegucigalpa, Honduras.

La diputada y doctora Edinora Brooks manifestó que las medidas adoptadas por el Gobierno para evitar la propagación del coronavirus se traducen en que menos personas contraerán esta enfermedad.

Entre las medidas se encuentra el toque de queda absoluto a nivel nacional, el cual obliga a las personas a quedarse en sus casas. Esta es la mejor medida para evitar el contagio, sin embargo, también se trata de conciencia por parte de la población, ya que es un tema de autocuidado de cada persona y de los suyos.

Doctora Edinora Brooks

“Sí está funcionando, da la impresión de que sí funciona, entonces habrá menos contagiados que si no se hubiera hecho nada”, dijo.



“Esto tiene que dar un resultado de alguna forma, no vamos a poder comprobar de una manera cuantitativa porque nunca vamos a tener el número de afectados si no se hubiera hecho nada, pero es claro que las medidas se han estado tomando y van a haber menos contagiados”, añadió.

Consideró que estas medidas deben continuar como hasta ahora para que el esfuerzo que se ha hecho durante casi dos semanas sí valga la pena. “Se debe continuar porque de acuerdo con el comportamiento de esta epidemia en otros países, dentro de una o dos semanas viene el repunte, entonces sí debe continuar”, indicó.



Agregó que “vemos con agrado que las farmacias, los centros en donde se venden alimentos sigan estando a disposición, eso me parece bien”. Señaló que “no se puede mantener una cuarentena total, que nadie salga para ningún lado porque la gente tampoco puede morir de hambre”.

El neumólogo Carlos Aguilar expresó que de la única manera que la población puede colaborar con la no propagación del COVID-19 es quedándose en sus casas.



El toque de queda se extendió hasta el domingo 29 de marzo con el único objetivo de evitar que las personas salgan de sus hogares y QUE sean contagiadas con el virus. Expertos aseguran que no existe ningún otro método para prevenir la enfermedad, sino auto aislarse y evitar el contacto con otras personas.

“La medida más práctica si usted quiere ser solidario o colaborar en la lucha contra esta epidemia en este momento es que usted se quede en la casa, que no salga”, recomendó.

Neumólogo Carlos Aguilar

“Cuando usted hace eso nos ayuda a que la epidemia no se propague tan rápido y esto nos ayuda a que lleguen menos enfermos a los hospitales y a los centros asistenciales, permitiendo que tengamos más insumos, más medicinas disponibles, más recurso humano y más camas libres en el hospital”, afirmó.



También llamó a la población para que tomen en cuenta las medidas de higiene personal como “el lavado frecuente de manos, evitar toser, evitar estornudar frente a las demás personas”.

Resultado

Consideró que las medidas adoptadas por el Gobierno para detener la propagación del virus, hasta el momento han dado buenos resultados. “La confirmación de casos se hace de manera periódica, cada 24 o 48 horas se tienen resultados”, expresó.



“Si esperamos que las medidas resulten como en otros lugares, deberíamos de tener la esperanza de que el número de casos no va a ser tan alto como ocurriesen si tomamos estas medidas”, sumó.



Hay quienes dicen que en el país se podrían infectar unas 70,000 personas con este virus, y no se está preparado para atender a la población que de esta cifra entre a la etapa crítica.



En ese sentido, “lo mejor es estar preparados y por eso hemos estado insistiendo para que nos provean a los hospitales y los centros de salud los insumos necesarios, camas, espacios adecuados y tecnología como respiradores mecánicos”, finalizó.