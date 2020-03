Honduras realizaría estudios clínicos de posible medicamento contra el coronavirus

Redacción.

Estados Unidos en conjunto con organismos de la salud mundial desarrollan estudios clínicos multicentricos al medicamento "cloroquina" usado para el tratamiento de la malaria; esos análisis buscan evaluar si en efecto también podría ser usado en contra del coronavirus.

Uno de estos centros instalados en la Universidad de Minnesota dirigido por el doctor David Boulware contribuyó a Honduras una copia del protocolo de investigación que ellos están usando que podría combatir al COVID-19.

David Boulware, científico estadounidense compartió por medio de la doctora María Bottazzi de origen hondureña, el protocolo a autoridades hondureñas para ver si hay factibilidad de realizar un estudio clínico en el país.

"Las autoridades hondureñas, un equipo de científicos y organizaciones de salud ven factible poder realizar este estudio clínico en Honduras", dijo María Elena Bottazzi a LA PRENSA.





Ella anunció en su cuenta de Twitter que se han compartido con autoridades hondureñas los protocolos de la cloroquina para empezar un estudio clínico controlado de este medicamento como regalo para el pueblo hondureño de los científicos de Minnesota.





Increíble el apoyo para #honduras. Este es el mensaje ayer de @boulware_dr para @JuanOrlandoH “Consider this a gift to the people of #Honduras from the State of Minnesota” al compartir protocolos para empezar un estudio clínico controlado de #Cloroquina ?