Con juegos, artes y ejercicios se combate estrés de niños en encierro por coronavirus

Consejos a tomar en cuenta - No tenga miedo de hablar sobre el coronavirus, la mayoría de los niños ya han escuchado hablar del virus o han visto personas usando cubrebocas. - Los padres no deben evitar hablar del tema, pues no hablar sobre algo puede aumentar la preocupación de los niños. - Pida a su hijo que le cuente qué sabe sobre el coronavirus y cómo se siente al respecto. Dele muchas oportunidades para que haga preguntas y esté preparado para responderlas. - Cuando sienta mucho pánico o ansiedad, evite hablar con sus hijos acerca de lo que está ocurriendo con el coronavirus.