Municipios de Honduras se auto aíslan para evitar casos de COVID-19

San Pedro Sula, Honduras.

Ante el creciente número de casos confirmados y sospechosos por coronavirus en Honduras, alcaldes de varios municipios del país decidieron cerrar las entradas y salidas de sus comunidades para evitar que la pandemia siga propagándose.

La Secretaría de Salud informó, este día en cadena nacional, que ya suman 24 los hondureños confirmados con COVID-19 y se contabilizan alrededor de 90 sospechosos.

El Municipio de La Lima, en San Pedro Sula, es uno de los que decidió aislarse para proteger a sus habitantes.

A él se suma La Entrada, Copán, quien también, este día, dio a conocer que nadie entra, ni sale de este lugar y todos deben permanecer en sus casas.

Los mismo hizo la alcaldía del municipio de Cocoyagua, al sur de Copán, quienes solicitaron el apoyo de los habitantes para que la medida se lleve a cabo.

También Quimistán, Santa Bárbara, informó a través de las redes sociales la decisión que tomaron recientemente.

"Aclaramos a toda la ciudadanía en general que lo que se ventiló en redes sociales acerca de que nuestro municipio podría ser centro de acopio para el COVID-19, nuestra máxima autoridad Don Juan Guevara Escalante, ha tomado la decisión de no aceptarlo y por ende se le solicita a la población no salir de sus casas para q el virus no pueda ser propagado en nuestro municipio", así se lee en la página de Facebook de la acaldía santabarbarense.

Los ediles afirman que han tomado medidas extremas en vista de que la población no sigue las recomendaciones de cumplir la cuarentena.