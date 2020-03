Si Honduras pasa los 32 casos de coronavirus será difícil atender a los demás

Tegucigalpa, Honduras.

La Organización Mundial de la Salud (OMS), a través de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), pidió en cadena nacional a todos los hondureños que se mantengan en su casa para evitar la propagación del coronavirus COVID-19.



Piedad Huerta representante en Honduras de la OPS dijo que el COVID-19 es una enfermedad que tomó por sorpresa a todos los países del mundo, por lo que "tenemos que tomar todas las medidas para evitra que la pandemia se expanda".



Recordó lo ocurrido en Italia y España, naciones más afectados por el coronavirus en Europa, que al noa hacer caso de las recomendaciones e instrucciones se provocó una explosión de casos en esos países.



"Es cuestión de vida o muerte, especialmente para nuestras poblaciones vulnerables", indicó Huerta.



La representante de la OMS reiteró que es fundamental quedarse en casa de 7 a 14 días, porque el COVID-19 es un virus que se transmite de persona a persona y que es altamente contagioso.





Aclaró que los toques de queda y el estado de excepción decretados por el Gobierno de Honduras son medidas drásticas que se están tomando en todos los países del mundo, para contener la propagación del coronavirus.



Piedad Huerta recordó a las personas a practicar de manera constante el lavado de manos y el distanciamiento de al menos un metro, entre otras recomendaciones, para evitar contagiarse con el coronavirus.



Osmin Tovar, director de Atención Integral en Salud del Hospital Escuela, indicó que todavía no existe un tratamiento contra el coronavirus.



Explicó que muchas de las personas que se enfermen con coronavirus desarrollará síntomas leves. "El 81% (de los contagiados) irán en sintomatoglogía leve y el 5% necesitará soporte respiratorio en cuidados intensivos". Asimismo, dijo que si Honduras pasa los 32 casos de enfermedad por coronavirus será difícil atender a los demás después de esta cifra en el sistema de salud del país.



Dijo que, por los momentos, el mejor tratamiento contra el coronavirus es mantenerse en casa y que si personas salen de sus hogares, que sean solo de ser necesario. Asimismo, recordó que solo una persona por hogar salga, de preferencia que no sean adultos mayores de 60 años ni niños.





"La gran mayoría que se complicará serán mayores de 60 años con enfermedades asociadas (como diábetes e hipertensión). Los niños en este caso se afecta muy poco y los casos de gravedad son escasos, pero sí son capaces de transmitir los virus", reflexionó, y envió un claro mensaje: "estas son las personas que sí se van a acomplicar; guardemos a nuestros mayores".



Aclaró que el coronavirus COVID-19 también puede afectar a personas jóvenes, quienes tendrán secuelas como una fibrosis pulmorar, por lo que "no debe tomarse a la ligera que por ser joven no me voy a enfermar".



Tovar fue claro y dijo que el sistema de salud de Honduras no está preparado para atender todos los casos de coronavirus. En ese sentido, "estamos haciendo todos los esfuerzos para contener la transmisión de la enfermedad. Si logramos hacer cuarentena obligada, probablemente tengamos un tiempo de respuesta, de lo contrario el sistema nacional de salud no será suficiente".



El doctor recomendó que si las personas presentan síntomas respiratorios, que se queden en sus hogares y que estas sean las únicas que usen mascarilla, pues si "todo mundo las usa, consumimos todas las mascarillas en el país", y el sistema sanitario no podría contar con ellas.



"Si la población adquiere conciencia sobre la importancia del aislamiento, probablemente podemos hacerle frente a la epidemia nacional y pandemia mundial", dijo.

Medidas de contención

El gobierno de Honduras ha decretado toque de queda y estado de excepción como medidas para contener la propagación del coronavirus COVID-19.

En Tegucigalpa y Comayagüela (que conforman el Distrito Central), San Pedro Sula, La Ceiba y Choluteca, las autoridades decretaron el toque de queda, pues en estas ciudades se detectaron los casos de coronavirus. Asimismo se han establecido horarios para el abastecimiento de combustibles, alimentos y medicamentos. El resto del país se mantiene en estado de excepción.

Estos son los casos confirmados de coronavirus en Honduras

Caso 1: 10 de marzo, Tegucigalpa

Femenina embarazada, 42 años.

Ingresó asintomática al país el 4 de marzo vía aérea por el aeropuerto internacional Toncontín de Tegucigalpa, en un vuelo procedente de España.

Caso 2: 10 de marzo, Tegucigalpa

Femenina, 37 años.

Ingresó al país el 5 de marzo vía aérea por el aeropuerto Ramón Villeda Morales de San Pedro Sula, en un vuelo procedente de Suiza. La paciente presentaba un cuadro clínico de enfermedad leve y ha permanecido en autoaislamiento domiciliar, con vigilancia médica desde su ingreso al país.

Caso 3: 13 de marzo, Tegucigalpa

Femenina, 64 años

Paciente con nexo epidemiológico. La trasladaron a la sala habilitada en el Instituto Nacional Cardiopulmonar del Tórax.

Caso 4: 15 de marzo, Tegucigalpa

Niña, 8 meses

Con nexo epidemiológico a quien se le aplicaron todos los protocolos correspondientes de la Secretaría de Salud y la Organización Mundial de la Salud (OMS), y permanece en autoaislamiento.

Caso 5: 15 de marzo, Tegucigalpa

Masculino, 44 años

Tiene nexo epidemiológico del primer caso confirmado. Permanece en autoaislamiento.

Caso 6: 15 de marzo, Choluteca

Femenina, 30 años

Captada por el Hospital del Sur, con nexo epidemiológico con una persona de origen oriental y permanece en autoaislamiento.

Caso 7: 16 de marzo, Tegucigalpa

Femenina, 15 años

Tiene nexo epidemiológico con otros pacientes infectados.

Caso 8: 16 de marzo, Tegucigalpa

Femenina, 28 años

Tiene nexo epidemiológico con otros pacientes infectados.

Caso 9: 17 de marzo, San Pedro Sula

Masculino, 61 años

Paciente oriundo de Taiwán, ingresó al país por el aeropuerto Ramón Villeda Morales de San Pedro Sula, pasó por Nueva York, trabaja como ejecutivo en una empresa sampedrana.

Caso 10: 18 de marzo, San Pedro Sula

Femenina, 66 años.

Tuvo contacto con paciente que dio positivo en San Pedro Sula (caso 9).

Caso 11: 18 de marzo, Tegucigalpa

Masculino, 43 años

Tuvo contacto con paciente índice (caso 1)

Caso 12: 18 de marzo, Choluteca

Niño, 4 años

Llegó procedente de San Antonio, Texas, a El Triunfo, Choluteca.