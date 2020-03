Con ordenanza, restringen circulación de personas durante 4 días en La Lima

LA LIMA.

A partir de ayer a las 3:00 pm, la alcaldía limeña restringió mediante una ordenanza la circulación de personas en ese municipio y advirtió que quienes no acaten serán multados hasta con L5,000.

Así lo dio a conocer el alcalde Santiago Motiño, quien aseguró que los limeños tuvieron tiempo el lunes y ayer por la mañana para comprar víveres por lo que no hay razón para salir de las casas y exponerse al Covid-19.

Ordenanza 1- Si un caso de coronavirus es detectado, la alcaldía con un equipo especial irá a la casa a sacarlo por la fuerza si es necesario y llevarlo a los hospitales Mario Rivas o al Leonardo. 2- El Juzgado Municipal de Justicia podrá regular el ejercicio de actividades de las personas en caso de emergencia, desastres, calamidad grave o remediar sus consecuencias.

Se exceptuará de la ordenanza a quienes tengan que salir a sus trabajos autorizados y con identificación vigente, emergencias comprobadas y los trabajadores de Sinager y municipales que brinden asistencia necesaria.

La restricción será levantada hasta el viernes para que los limeños se abastezcan de víveres nuevamente. La ordenanza promulga la cancelación de todas las actividades públicas de cualquier índole y se ordenó el cierre de todos los negocios del municipio.

Operativos

El personal de la alcaldía y Secretaría de Salud ayer se movilizó a los campos bananeros de Chiquita Company, en donde los empleados aún permanecen en labores.

El alcalde denunció en el lugar ante los medios de comunicación, que los empleados no estaban a un metro de distancia, no portaban mascarilla y no contaban con dispensadores de gel antibacterial, que LA PRENSA constató.

“No pueden desobedecer las normas sanitarias que el presidente Juan Orlando Hernández dictó para las empresas que continúan funcionando. Esta gente está expuesta al CO vid-19 sin mascarilla”, lamentó el funcionario.

El doctor Mario Figueroa, asignado de Secretaría de Salud en el municipio, indicó que se levantará un acta de las condiciones laborales encontradas.

Ayer en La Lima antes de la entrada en vigencia de la ordenanza, LA PRENSA constató que los supermercados, las carnicerías, bancos, cooperativas y mercaditos estaban abarrotados.

En Banadesa, ubicado en el centro de este municipio, no tenían ni gel ni mascarillas como el Gobierno prometió surtir, sin embargo, los encargados aseguraron que hoy serían abastecidos con gel antibacterial.