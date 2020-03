“Hay que parar las actividades sociales”: Tito Alvarado, infectólogo

San Pedro Sula.

El infectólogo Tito Alvarado recomendó hacer un adecuado tamizaje y detección de posibles sospechosos del COVID-19 para evitar que se den más contagios en el país por esta enfermedad.

El experto indicó que es importante cumplir con las medidas de seguridad intradomiciliarias cuando una persona que es diagnosticada con el virus y no presenta complicaciones para ser hospitalizada.

Alvarado dijo que el 80% de los pacientes cuyas pruebas por el coronavirus dan positivas no requieren hospitalización, ya que no presentan complicaciones.

¿Cómo ve la determinación del Gobierno de decretar alerta roja en los 18 departamentos para evitar la propagación del coronavirus?

Me parece correcta la medida del Gobierno, en el sentido que si ya se detectó el primer caso autóctono, es decir, que fue infectado por alguien que vino, y eso implica que pueden hacer muchos más contagiados, entonces el Gobierno lo que persigue con esto es que no aumenten los casos en forma súbita, sino que se vaya la curva lentamente, porque si suben demasiado los casos, habrá muchos pacientes en los hospitales, en las clínicas y no hay ningún sistema de salud que pueda aguantar el hecatombe en que nos encontramos.

¿Qué otras medidas debe implementar el Gobierno para evitar que se den más contagios?

Haciendo contención de todo paciente infectado que venga y el que llegue infectado que se sigan los contactos hasta donde se pueda; pero como ya hay pacientes que infectaron a otras personas y lo que hay que hacer como el Gobierno lo ha hecho en medidas de mitigación, que implica hacer autodistanciamiento social, que se distancien las personas, que no haya conglomerados, que se paren las actividades sociales, culturales, económicas, políticas etc.

¿Qué implica el período de cuarentena en una persona?

Cuarentena implica el período de incubación de esta enfermedad que son 14 días, y es importante hacerlo. Aunque el 80% de los casos confirmados no presentan complicaciones clínicas severas para que puedan ser hospitalizados.

¿Qué medidas se deben seguir cuando una persona que ha sido confirmada con COVID-19 es enviada a su casa porque no presenta complicaciones?

Si hay alguien en la casa que es sospechoso o confirmado por este nuevo coronavirus, lo que debe hacer es mantenerse en un cuarto privado, encerrado y solo, debe ser atendido por uno o dos miembros de su familia para evitar que más personas se contagien, en caso que dos lo atienden en una familia de diez, es mejor que se infecten uno o dos y no las diez personas.

Los utensilios que usa esta persona deben ser lavadas con agua caliente o con cloro, porque el cloro mata muy bien al virus y así se restringe la transmisión intradomiciliaria del virus.