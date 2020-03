Cohep: Alerta roja por coronavirus no implica la suspensión de labores

Tegucigalpa.



Luego de declararse una alerta roja a nivel nacional por el coronavirus COVID-19, el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) informó que las actividades comerciales continuarán con normalidad en el país.



En un comunicado, los empresarios pidieron hicieron un llamado al pueblo hondureño a mantener la calma, al tiempo que pidieron se cumplan las ordenanzas que implica la alerta roja, la cual no implica suspensión de labores.



Este es el comunicado íntegro:



El Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), ante el anuncio de ALERTA ROJA declarado por el Gobierno de la República, ante la amenaza de propagación del virus COVID-19, misma que fue emitida por 14 días a partir del sábado 14 de marzo, a la comunidad empresarsial y a la población hondureña COMUNICA lo siguiente:



1. Hacemos un llamado a la calma a la población hondureña y pedimos que se cumplan con las disposiciones y ordenanzas que emiten las autoridades del gobierno central y gobierno local, las cuales tienen como propósito evitar la propagación del virus COVID-19.



2. Hemos conversado con las autoridades de gobierno, sobre los alcances de las medidas anunciadas conforme a la ALERTA ROJA declarada el día de hoy, por lo que informamos a la comunidad empresarial y trabajadores, que el anuncio de alerta NO IMPLICA LA SUSPENSIÓN DE LABORES, sin embargo, se recomienda a las empresas implementar en la medida de sus posibilidades el trabajo en casa o teletrabajo con el propósito que se evite la propagación del COVID-19.



3. La industria, el comercio, el agro, y cualquier empresa que emplee más de 50 personas en un mismo centro de trabajo, pueden continuar laborando, bajo las medidas de prevención y protección recomendadas por las autoridades de salud y este Consejo.



4. Hacemos un llamado a la población en general para que no salga de sus hogares, salvo en caso de necesidad a efecto de prevenir el contagio del Virus COVID-19.



5. El sector empresarial manifiesta su compromiso con el abastecimiento de alimentos y productos de primera necesidad, reiteramos nuestro compromiso de colaboración y servicio a todos los hondureños y garantizamos el trabajo coordinado con todos los gremios empresariales afiliados al COHEP.



Tegucigalpa M.D.C., 14 de marzo de 2020.