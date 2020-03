Cortes de energía eléctrica programados para este martes

Autoridades de la Empresa Energía Honduras (EEH) han anunciado que esta semana continuarán los procesos de mantenimiento en el sistema eléctrico en diferentes ciudades del país.

A continuación las zonas afectadas este martes, 03 de marzo:



Hora: 8:30 am a 4:00 pm



Trabajo a realizar: Mantenimiento general de la linea



Lugares donde se mejorará la red:

- Bagope

- Los Caminos



Santa Cruz:

- La Joya

- Agua Azul Rancho

- Agua Azul Sierra

- La Guama

- Panacam

- Santa Elena

- San Bartolo

- Nueva Esperanza



Taulabé:

- San Antonio

- El Diviso

- Jardines

- San José de la Cuesta

- Río Bonito

- La Defensa

- El Cerrón

- La Misión

- Carrizales

- Millenium

- La Laguna

- El Cedral

- El Peñón

- Las Peñitas

- Terrero Blanco

- Ojos de Gua



Zacapa:

-Horconcito

-El Mogote



San José de Comayagua:

- La Pita

- El Barquito

- El Sompopera

- Calichito

- Los Manzanos

- La Puerta

- Liquidámbar

- Los Anises

- Los Llanos

- Los Planes

- La Enramada

- El Carmen

- La Esperanza



Meámbar:

- Monte de Dios

- Los Planes

- San Isidro

- Buenos Aires

- La Pimienta

- La Sabana de la Pimienta



Siguatepeque:

-El Sauce

-El Pito

-Santa Rosita 1 y 2

- Río Bonito





El Rosario, Comayagua



Hora: 8:00 am a 4:00 pm



Trabajo a realizar: Mantenimiento general de la linea



Lugares donde se mejorará la red:



- Los Empates

- Tamboral

- La Flor

- Buenos Aires

- Agua Salada

- Motatal

- Carboneras del Peñón

- Las Huertas

- El Junco

- Los Llanos

- Sirilo

- La Loma

- La Comena

- La Cahguitio

- La Campana

- Las Playitas

- Cascabeles

- Lo de Reina

- 3 de Octubre

- La Brea

- Portillo de La Mora

- El Misterio

- La Escalera

- Cañas

- El Resumidero

- El Ingerto

- San Antonio de La Libertad

- Playitas Arriba

- Selguapa

- Taladro

- Vera Cruz

- El Tablón

- Tule

- Toriles

- Buenos Aires

- Cantoral

- El Zarzal

- El Pajonal

- El Porvenir

- Ojos de Agua

- La Cuesta de la Virgen y zonas aledañas





Olanchito, Yoro



Hora: 8:00 am a 5:00 pm



Trabajo a realizar: Mantenimiento general de la linea



Lugares donde se mejorará la red:

- Bo. El Centro

- Col. Rosales

- El Bíblico

- Dionisio

- Los Angeles

- San Jorge

- Murillo

- Brisas de Uchapa

- 25 de Noviembre

- Valle Fresco

- Bo. La Estación

- Col. Bella Vista

- Ponce

- Guillermo

- San Luis

- 21 de Noviembre

- 15 de Septiembre

- 8 de Febrero

- Rosa Luque

- Sitrabarimasa

- 24 de Mayo

- Mejía

- Libertad

- Sabanas de Ceibita

- Aldea Los Encuentros

- 4 de Enero

- Lomitas

- 21 de Abril

- Esquipulas del Norte

- Carrizal

- Palmira

- Miramar

- El Río

- Mame

- Las Suncuyas

- El Zapotillo

- El Encino