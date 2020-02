Aprueban deducción de días de salario a diputados faltistas

Tegucigalpa, Honduras.



A los diputados que no lleguen a las sesiones del Congreso Nacional, y que no tengan una excusa justificada, se les deducirán de su salario los días que no se presentaron al Hemiciclo.



Este jueves fue aprobada una reforma al artículo 24 de la Ley Orgánca del Congreso Nacional de Honduras, informó Tomás Zambrano, secretario del Poder Legislativo.



Zambrano indicó que, primero, el diputado nacionalista Oswaldo Ramos Soto presentó la moción para que los jueves los parlamentarios "estemos temprano" y no se le pague al que no venga.



Posteriormente fue el propio secretario del Hemiciclo que presentó la reforma al artículo 24 a la Ley Orgánica del Congreso "para que la directiva, a través de los secretarios, lleve la asistencia (durante el mes) de los diputados los días de sesiones que son martes, miércoles y jueves", mencionó.





Tomás Zambrano explicó que a final de mes se remitirá el informe a pagaduría del Congreso para que se le deduzca el salario al diputado que no fue a trabajar.

Muchos diputados faltan a sesiones

"Hay que mandar un mensaje (a los parlamentarios), diputados de todas las bancadas en algunas ocasiones no asisten al Congreso y nos pagan bien, tenemos un buen salario. Ningún diputado puede decir que no gana bien, por lo contrario (recordó) hay señalamientos que tenemos sueldos altos", dijo el secretario del Poder Legislativo.



Siguió: "Hay ciudadanos en Honduras que con 10,000 lempiras de salario trabajan de lunes a sábado las 8 horas, y nosotros que ganamos bien y que la responsabilidad para el diputado es de venir martes a jueves".





Zambrano dijo que se espera que la reforma se pueda aprobar en los próximos días y que quede establecido, "que sea una sanción de que el diputado que no llegue y que no tenga una excusa justificada, que se le deduzca de su salario".



También habló sobre el aumento que recibieron los diputados hace dos años y que varios parlamentarios dijeron que lo iban a devolver.



"Ellos (la oposición) hacen show y hacen el tipo de señalamiento para presentarse como héreos o mártires ante la población. Creo que lo hicieron tres diputados únicamente un mes, después ningún otro diputado lo ha hecho", aseguró.