Salud revisará a periodistas que cubrieron caso de sospechosa de coronavirus

Tegucigalpa, Honduras.

Controversia ha generado la actuación de varios periodistas, fotógrafos y camarógrafos ayer martes en la cobertura del caso de una hondureña cuando fue ingresada al Hospital del Tórax por ser sospechosa de coronavirus.

Alba Consuelo Flores, ministra de la Secretaría Salud, lamentó lo ocurrido con los medios de comunicación y dijo que ya tienen plenamente identificados a los periodistas, fotógrafos y camarógrafos que dieron cobertura personalmente al hecho, por lo cual estarían enviando notificaciones a sus empresas para que personal de Salud los pueda revisar.

Fuga de información

Todo comenzó con las declaraciones de Nery Cerrato, viceministro de Salud, quien dijo en horas del mediodía que una mujer que estuvo realizando turismo en Taiwán, tuvo contacto con personas infectadas con el coronavirus, enfermedad viral que ha provocado la muerte de muchas personas en otros países del mundo.

Lo expresado por Cerrato se propagó e inmediatamente los diferentes accesos del aeropuerto Toncontín se empezaron a aglomerar con personal de medios que comunicación queriendo alcanzar la noticia.De manera simultánea, la mujer era interrogada y evaluada mediante pruebas dentro del aeropuerto.

Imagen capta cuando la hondureña es sacada de la ambulancia a la que ingresaron en el aeropuerto Toncontín.

Posteriormente fue trasladada dentro de una ambulancia y bajo fuerte resguardo, pero al llegar al Hospital del Tórax, siempre en la capital, fotógrafos, camarógrafos y periodistas rodearon totalmente la ambulancia y la entrada al centro asistencial, lo que en su momento dificultó al personal de la Secretaría el traslado normal a nivel interno.

Algunos comunicadores se subieron incluso a algunas partes de la ambulancia para conocer más detalles de la situación, en tanto, fotógrafos y camarógrafos corrían por todos lados e hicieron todo lo posible para captar la mejor imagen y el mejor momento, aún poniendo su salud en riesgo.

Reacciones

Roberto Cosenza, viceministro de Salud, y Alba Consuelo Flores, titular de la Secretaría, informaron posteriormente que no estaba confirmado que la hondureña tuviera coronavirus, que provisionalmente se le estaban practicando algunos exámenes y que se debían esperar los resultados hasta después de 48 horas.

Alba Consuelo Flores, ministra de Salud en Honduras

"De momento ella se encuentra estable, ya se le practicaron varias pruebas y salió negativo de coronavirus, pero faltan los resultados de laboratorio, esos son los últimos y son los que determinarán sí se infectó o no, y de salir todo bien, será dada de alta y estará en chequeo epidemiológico durante 14 días", informó Flores.

La paciente hizo escalas en Estados Unidos y El Salvador antes de llegar a Tegucigalpa, y según la información preliminar de Cosenza a los periodistas, "presenta malestar general, tos, alguna dificultad respiratoria y, por lo tanto, se activó el protocolo para poder ser aislada en una de las salas del Hospital del Tórax".

El viceministro hondureño señaló que las autoridades sanitarias darán seguimiento de vigilancia epidemiológica a las otras personas que venían en el avión, y que la paciente permanecerá aislada durante 48 horas.

Cosenza recalcó que "no debemos alarmar a la población" e hizo un llamamiento a los hondureños "a mantener la calma".

Otras noticias de hondureños

El lunes, la vicecanciller hondureña, Nelly Jerez, indicó que ocho hondureños que viajaban en un crucero que permanece en las costas de Japón, estaban en cuarentena por el coronavirus, mientras que una universitaria de 26 años, que estudia en Hubei, China, solicitó ayuda para regresar a Honduras.

Jerez dijo en Tegucigalpa que en el caso de los ocho nacionales a bordo del crucero, hasta ahora ninguno ha dado positivo en las pruebas del coronavirus. Agregó que dos de ellos son una pareja, de los que el hombre "en su momento presentó un cuadro febril, pero ya fue descartado".

Los otros seis hondureños son tripulantes que continúan con su trabajo dentro del crucero -que lleva más de 3,000 personas de unas 50 nacionalidades y "no están siendo afectados hasta el momento", subrayó la alta funcionaria.

Jerez no precisó la identidad de los hondureños que están en el crucero, pero señaló que se mantiene una permanente comunicación con el embajador hondureño en Japón, Héctor Alejandro Palma.

Nelly Jerez, vicecanciller de Honduras

Otro de los hondureños en cuarentena es la universitaria Katy Samantha Murillo Brooks, de 26 años, quien estudia en la provincia de Hubei. En un video difundido en redes sociales, Murillo Brooks le hizo un llamamiento al Gobierno de Honduras para que la ayude a regresar a su país para volver a estar con su familia.

La universitaria dijo que es originaria de La Lima, departamento de Cortés, en el norte de Honduras, y que Hubei es vecina con Wuhan, la ciudad donde apareció el brote del coronavirus (COVID-19).

"Tengo 26 años de edad, soy de la Lima Cortés, estoy estudiando en Hubei y por este medio quiero pedirle al Gobierno de la República de Honduras que me ayude a ser evacuada, ya que las circunstancias por las que estoy viviendo son muy difíciles", indicó Katy Samantha.

Agregó que lleva "22 días en cuarentena" y que "no he podido salir de mi habitación por la prevención al virus que se origino en Wuhan, la cual es nuestra ciudad vecina".

"Poco a poco nos estamos quedando sin alimentación y agua potable, y es por eso que le estoy pidiendo al Gobierno que me ayude, porque yo quiero regresar con mi familia, ya que el estrés y la ansiedad no me dejan dormir bien y la falta de una buena alimentación debilita mi cuerpo y mis ánimos", enfatizó.