Socializan aprobación de los 240 megavatios de energía

San Pedro Sula, Honduras

Por tres días, la comisión de energía del Congreso Nacional socializará la aprobación de 240 megavatios, necesarios para paliar la crisis energética de este verano, y luego la someterá a debate en el pleno.

Desde ayer, los diputados de las diferentes bancadas iniciaron el análisis de la compra directa de los 240 MW a un costo de $0.06 o $0.07 el kilovatio, tarifas que ,según el diputado Óscar Nájera, son “las más bajas que he visto durante he sido legislador”.

Con el aval de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (Cree), la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee) envió en diciembre de 2019 al Legislativo una solicitud para aprobar 240 megavatios que vendrían a fortalecer el suministro de la región noroccidental, una de las más afectadas por los apagones.

“Obviamente este proyecto no fue aprobado en diciembre, porque no estaba totalmente socializado. No se había hecho la penúltima reunión, que es la que se hace previo a entrar a la cámara legislativa para ser aprobado por la mayoría calificada”, aseguró Nájera. El diputado de Colón recalcó que en la comisión que preside siempre ha sido de la opinión que los proyectos a discutir sean aprobados por las diferentes bancadas en su totalidad.

El Gobierno, a través del secretario de Estado de la Presidencia, Ebal Díaz, se reunió anteayer con la presidenta de la Comisión Interventora de la Enee, Miriam Guzmán, en la que también participaron directivos del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) y del Operador del Sistema (ODS). En la discusión, analizaron medidas inmediatas para evitar racionamientos de energía, que seguirán estudiando en el transcurso de la semana.

“Algunas medidas no precisamente tienen que ver con nuevas licitaciones, sino que se está haciendo un análisis, por ejemplo de usar el inventario y potenciar más las fuentes y las plantas de generación en la zona norte”, explicó Rocío Tábora, titular de la Secretaria de Finanzas, durante la presentación del cierre fiscal 2019.

Para identificar opciones, durante lo próximos días están en agenda reuniones a nivel técnico, con la expectativa que para la siguiente semana, las autoridades tomen decisiones que serán anunciadas y que darán soluciones a corto plazo, aseguró Tábora.

Expectativas

Directivos de la Cámara Hondureña de la Industria de la Construcción (Chico) se reunieron para exponer sobre las perspectivas del sector. Entre otros temas, durante la conferencia de prensa, los empresarios también dieron sus puntos de vista sobre la crisis energética. “No podemos tomar decisiones con base en emergencias. Tenemos que planificar y eso ha sido un mal endémico del país; la no planificación del crecimiento y la observancia de lo que pasa en Honduras”, explicó Juan Carlos Sikaffy, presidente de la Chico y del Cohep.

El empresario habló de la necesidad de tener datos reales de la demanda de energía para los años 2020-2024, para así diseñar programas de licitaciones con tiempo y lograr los mejores precios del mercado.

Según Sikaffy, otra acción urgente, además de comprar energía en el mercado de oportunidades, está en repotenciar y reconstruir el sistema de transmisión del país. “Tenemos 30 años de no invertir en transmisión. Somos incapaces de mover energía de un lado a otro”.

Sobre el proceso de compra de los 240 megas de energía, la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés instó a desarrollar un proceso abierto de licitación con empresas nacionales y extranjeras que oferten un precio monómico máximo de $0.09 el kw. Los apagones y las tarifas de energía restan competitividad a las empresas, añadió la CCIC.