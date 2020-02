Banco Mundial: Hondureños migran a EEUU por frustración ante falta de oportunidades

Tegucigalpa, Honduras.



Los jóvenes hondureños están migrando hacia Estados Unidos por la frustración que experimentan al no hallar oportunidades que cumplan con sus expectativas, pese a haber recibido mejor educación que sus padres, advirtió este lunes un equipo del Banco Mundial al presentar un estudio.



El "Diagnóstico del mercado de trabajo en Honduras", presentado ante miembros de organismos no gubernamentales y empresarios por el representante del BM en Honduras, Ian Walker, concluyó que el país "muestra un síndrome persistente de crecimiento lento, alta pobreza y trabajos de baja calidad".



El grupo que hizo el estudio estableció que la creciente migración "refleja las frustraciones de los jóvenes que están mejor educados que sus padres, pero que no pueden encontrar oportunidades que cumplan con sus crecientes expectativas".





Unas 3,000 personas partieron de Honduras el pasado 15 de enero, al reanudarse las caravanas de migrantes que explosionaron en octubre del 2018, y que habían parado en el primer trimestre del 2019.



Los migrantes han enfrentado la imposibilidad de continuar su camino en México, donde las autoridades han devuelto a la mayoría a su país.



El diagnóstico concluyó que la fuerza laboral de Honduras se ha ido educando y mejorando progresivamente pero la economía no ha creado suficientes buenos empleos para aprovechar su oferta laboral mejorada.





Ante la falta de oportunidades de empleo, muchos hondureños están abandonando el mercado laboral. El 24% de jóvenes de 15 a 24 años no trabajan ni estudian.



El problema para esos jóvenes se ve agravado por el reciente aumento de la violencia, vinculado a las bandas criminales, lamentó el reporte.



De acuerdo con el estudio, muchos jóvenes, a menudo los mas dinámicos, han optado por migrar. En 2016 alrededor del 7.5% de los hondureños vivía en Estados Unidos, comparado al 5.5% en el 2006.



Honduras "necesita reevaluar sus políticas de desarrollo para postular una estrategia de empleo, en lugar de centrarse simplemente en el crecimiento" económico, recomendó el BM.