Con mejoras a infraestructuras y docentes capacitados iniciará año escolar en Cortés

San Pedro Sula, Cortés.



El Director Departamental de Educación de Cortés, Milton Ayala, asegura que durante este nuevo año escolar se hará un replanteamiento diferente para hacer más atractivo el sistema educativo.



Material didáctico, nueva infraestructura y tecnología son algunos de los proyectos que se estarán incorporando en los diferentes centros escolares del Departamento de Cortés.



Se estima que este año habrá 900 plazas para docentes de educación básica y 15,000 horas disponibles en educación media que serán ocupadas por los traslados, exonerados y concursantes.



Uno de los principales propósitos es que los estudiantes puedan sentirse cómodos, motivados e identificados con sus centros educativos. Por tal motivo, se ha estado capacitando a los docentes para que puedan identificar falencias y así atacar de manera armónica y articulada.



“Estamos haciendo esfuerzos sobrehumanos por reparar las escuelas, pronto haremos la inversión fuerte de sillas, de libros (que ya se empezaron a entregar) y maletas didácticas para que los docentes arranquen con todo”, expresó Ayala.





El departamento de Cortés registró un total de 374,570 estudiantes de todos los niveles en el 2018. Sin embargo, en el 2019 la cifra se redujo en aproximadamente 10,000 alumnos.



MERIENDA ESCOLAR E INCLUSIÓN



Otro de los incentivos que se reforzará este año es la merienda escolar y, en algunas escuelas, por iniciativa de los padres de familia con los comités de merienda, intensifican un poco más, agregan queso, mantequilla y otros productos a modo de armar un plato fuerte, atractivo para el niño.



Además, el Director afirma que la inclusión y la no discriminación hacia los estudiantes son temas fundamentales para fortalecer de manera integral el sistema educativo de la zona. “No podemos ser excluyentes de ningún tipo, ni de raza, ni de color, religión o estado físico del alumno. Dentro de ese marco empezamos la ruta de actuación de mejora”, manifestó.







DESERCIÓN: EL GRAN RETO



El año anterior se registraron 18,000 desertores en todos los niveles, incluyendo el no gubernamental. Esto se debe a diversos factores como la irresponsabilidad de los padres que no están pendientes de lo que hacen sus hijos, ambientes hostiles en los centros educativos, grupos antisociales que acaparan la atención de los menores y en algunos casos el bullying, que puede ser personal o cibernético.



Las asignaturas en las que más reprueban los niños y jóvenes son español y matemáticas, en menor escala las ciencias sociales, luego las ciencias naturales.



“En el primer nivel académico es cuando se fortalecen esas capacidades y si no afianzamos eso, los siguientes niveles tienden a tener reprobación”, afirmó Ayala.



Por otro lado, el municipio de Omoa registró la menor cantidad de alumnos reprobados, seguidamente San Antonio de Cortés y en tercer lugar se encuentra el municipio de Potrerillos.

Según Oscar Leonardo Rodríguez, pedagogo analista y director de un centro educativo en la zona norte, uno de los mayores retos del sistema educativo en Honduras es la limitación de recursos financieros, es decir, se requiere de mayor inversión en aspectos de infraestructura, educación bilingüe, programas educativos y hacer conciencia sobre la importancia de la labor docente.