Descubren salarios de hasta L70,000 en planillas fantasmas de la Enee

TEGUCIGALPA.

Gabriel Perdomo, miembro de la Junta Interventora de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee), reveló ayer que en el operativo que realizan para recuperar la estatal se han detectado planillas fantasmas de personas que ganan un sueldo hasta de “70,000 lempiras mensuales”.

Inicialmente se refirió a que no se tiene previsto promover “despidos masivos en la estatal, pero sí es parte de las acciones, atacar las injusticias y los actos de corrupción en los temas de planillas. Es un trabajo fuerte en el que se involucrará un equipo altamente especializado en temas de la gestión de talento humano”.

Agregó que en tres días, ya se tienen identificadas muchas falencias y debilidades y situaciones que no son aceptables, ya que entre los hallazgos se encuentran “hasta dos personas en el mismo puesto ganando el mismo salario y que no tienen absolutamente nada de carga laboral en la empresa”.

En el segundo día de la O peración Trueno Antih urto se lograron recuperar L45 millones en cortes a 18 empresas morosas con la estatal.

El interventor no precisó mayores detalles a las interrogantes “¿cuántas personas estarían conformando una plantilla fantasma?, ¿cuánto sería el impacto económico?”, al explicar que es por un tema de estrategia porque se sigue indagando en ese caso. “Lo que sí está claro es que vamos a atacar de manera contundente ese tipo de anomalías”.

“Son cifras muy significativas, no estamos hablando de 100,000 lempiras, pero además no son los únicos problemas en los que estamos enfocados; no puedo dar más información porque eso implicaría que yo revelaría la línea presupuestaria y podrían interferir en el proceso”, apuntó.

Perdomo fue consultado sobre los nombres de las personas que están en deuda con la Enee, pero pidió “no entrar en esos detalles, ni caer en el juego de falsa información que circula en redes sociales”. Dijo que la comisión antievasión que lidera Ángela Madrid, está trabajando ese tema y en su momento dará el informe correcto.

“Causa indignación ver tantas personas ganando miles de lempiras, que además no cumplen con el perfil profesional, se han detectado salarios de hasta de 70,000 lempiras, eso no es justo.

A quienes tienen intenciones de obstruir el proceso, les decimos que no pierdan su tiempo porque no nos detendrán, se encontrarán con un muro de piedra”, advirtió.

Finalmente dijo que se están revisando otros asuntos con un equipo sobrecalificado.