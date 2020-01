Renuncia la vocera de la Maccih en Honduras, Ana María Calderón

Tegucigalpa, Honduras.

La vocera de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (Maccih), Ana María Calderón, interpuso su renuncia irrevocable al cargo ante la Organización de Estados Americanos (OEA), según se conoció este martes.



Se informó que Calderón envió su renuncia al secretario general Luis Almagro desde el 2 de enero y en la misma se señala que será efectiva a partir del 1 de febrero de 2020.



Calderón expresó: “Mi decisión obedece a motivos estrictamente personales y profesionales, que he ponderado frente a mi comprobado compromiso con la Organización que usted dignamente dirige”.

Establece que “señor secretario general, deseo agradecer la designación como vocera interina de la Maccih-OEA en dos periodos (16 de febrero al 30 de junio de 2018 y 1 de julio de 2019 al 31 de enero de 2020), que me concedió el privilegio de ser la primera mujer jefa de una misión internacional anticorrupción. Tengo la certeza que no he defraudado la confianza que usted y la Organización han depositado en mí”.



Ana María Calderón llegó a la Misión como fiscal internacional en 2016 y meses después fue promovida como jefa de la División de Prevención y Combate a la Corrupción. La renuncia de Calderón surge en medio de una etapa de negociaciones entre el gobierno y la OEA, para definir el futuro de la Maccih.



El convenio de la Misión anticorrupción concluye el 19 de enero, los delegados gubernamentales y de la OEA han anunciado que el nuevo convenio estará listo este viernes 17 de enero.

Contexto de la renuncia

El Gobierno de Honduras y la OEA retomaron la semana pasada en Tegucigalpa el diálogo que mantienen sobre la segunda etapa de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en ese país (Maccih).

Se informó que el objetivo del diálogo es "continuar negociando el nuevo convenio" de la Maccih, que depende de la OEA y cuyo mandato está por expirar este mes.

Maccih se instaló en 2016

La Maccih se instaló en abril de 2016 y es la primera iniciativa de la Organización de Estados Americanos para combatir la corrupción en un Estado miembro.



La Maccih se creó con un convenio rubricado en enero de 2016 por el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, y el secretario general de la OEA, Luis Almagro, para que actuara durante un periodo de cuatro años, por lo que dejará de operar en enero de 2020 si el Ejecutivo hondureño no accede a renovar su mandato.

Diputados pidieron la no renovación de la Maccih

La Mesa de Evaluación del trabajo de la Misión, instalada el pasado 13 de noviembre, invitó la semana anterior al Gobierno de Honduras y a la OEA a renovar el convenio de la Maccih, lo que también han pedido Estados Unidos y la Unión Europea.



Mientras que una comisión especial del Parlamento hondureño ha solicitado al Ejecutivo a no renovar la Maccih, lo cual ha desatado la polémica en el país centroamericano, donde diversos sectores aseguran que diputados salpicados por denuncias de corrupción buscan blindarse.