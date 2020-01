El presidente hondureño se reunirá con el titular de Seguridad Nacional de EEUU

Tegucigalpa, Honduras.



El secretario interino del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, en inglés), Chad Wolf, se reunirá este jueves en Tegucigalpa con el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández.



La visita de Wolf al país centroamericano fue confirmada hoy por la Embajada de Estados Unidos en Honduras y la Presidencia hondureña.



Wolf arribo en las últimas horas a Honduras, donde fue recibido por militares de este país y de EE.UU. en la Base Aérea local Enrique Soto Cano, de Palmerola, 75 kilómetros al norte de Tegucigalpa, donde Estados Unidos mantiene una presencia militar desde los años 1980, indicó la Embajada estadounidense.



La Presidencia hondureña y la Embajada de EE.UU. no han precisado qué temas tratarán Hernández y Wolf, quienes tienen previsto comparecer en la sede del Ejecutivo hondureño después de la reunión.



Honduras firmó el pasado 25 de septiembre un acuerdo con Estados Unidos que busca atajar la migración irregular desde Centroamérica y se suma a los alcanzados con Guatemala y El Salvador.



EE.UU. rubricó el pasado 20 septiembre un acuerdo de cooperación con El Salvador en materia de inmigración, que se concretó después del conseguido el 26 de julio con Guatemala, que todavía no se ha aplicado.



Diversos analistas y expertos en migración de la región han señalado que los tres países, que conforman el Triángulo Norte de Centroamérica, no tienen condiciones para recibir a migrantes solicitantes de asilo por los niveles de pobreza y violencia que sufren.



Hasta ahora no han trascendido detalles de lo acordado con Honduras y El Salvador.



Autoridades de Honduras y EE.UU. han venido trabajando en un plan que definirá los procedimientos para el traslado de personas, el número de cobijados por el acuerdo y otros detalles.



En el caso de Guatemala, el convenio obliga a los migrantes que atraviesan el país centroamericano a pedir asilo allí en vez de hacerlo en territorio nacional.



Las autoridades hondureñas retuvieron en 2019 a un poco más de 31.000 migrantes irregulares, en su mayoría cubanos, por ingresar de manera ilegal, algunos de ellos con la intención de llegar a Estados Unidos.



El territorio hondureño es utilizado por inmigrantes africanos, suramericanos, cubanos y chinos que, en su mayoría, buscan llegar a Estados Unidos, según las autoridades locales.