Aumento a tarifa de energía dejará L90 millones mensuales a Enee

Empresa privada rechaza aumento a la electricidad TEGUCIGALPA. Como una “mala noticia para la industria” calificó el aumento de la tarifa eléctrica el director de la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa, Rafael Medina Elvir. Para Medina con esta decisión, las empresas locales pierden competitividad porque sus costos se ven aumentado y estos no siempre son trasladados al consumidor debido a que el precio del mercado lo determina la oferta. “Los aumentos de tarifa no son lo mejor para la industria ni para los hogares hondureños, si bien es cierto hay un subsidio, pero eso sale de los impuestos del tesoro público” comentó. Medina argumentó que el precio de la energía eléctrica en el país es algo fundamental que los inversionistas toman en cuenta al establecer empresas. José Castañeda, presidente de la Federación de las Pequeñas y Medianas Empresas de Honduras, dijo que la medida es equivocada, porque si se incrementa el precio de la energía eléctrica se incrementa el valor de las materias primas y eso significa una escalda de precios en todos los productos de consumo. “En realidad al final del día no solo afectan a las mipymes.La gente tiene que migrar porque las empresas se van reduciendo o cerrando, si seguimos por ese camino empeoramos. No se pueden resolver los problemas del país poniendo parches nuevos sobre cobijas viejas”, finalizó.