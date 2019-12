Ceibeños pagarán más por el tren de aseo el otro año

La Ceiba, Honduras.

Los ceibeños pagarán más por el tren de aseo en el próximo año, un servicio que en 2019 ha estado marcado por huelgas y acumulación de desechos en las vías.

La aprobación del presupuesto municipal, que para el próximo año será de 445 millones lempiras, y el incremento del 12 por ciento a la tasa de la recolección de desechos sólidos, no son compartidas por la empresa privada. “Con el aumento del 12 por ciento y la aprobación del presupuesto, no estamos de acuerdo. El déficit de la basura es de cuatro millones de lempiras, que comparado para un presupuesto de 334 millones que es el de 2019, se podía manejar una reorganización de reglones presupuestario para poderlo cubrir”, opinó Raúl Ponce, presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Atlántida (Ccia). “Si ya aumentaron la tasa de la basura, esperamos que para 2020 tengamos una ciudad limpia”, confió Ponce.

Gustavo Irías, presidente de la comisión municipal de presupuesto, cuestionó la aprobación de los 445 millones para el ejercicio fiscal de 2020, que en esta ocasión se incrementó en unos 100 millones de lempiras.

“El presupuesto no lo avalo como austero, todavía nos llena de dudas, donde más que buscar la austeridad y la participación volvemos a lo mismo. Este año tenemos un déficit de 80 millones, y eso se va a acumular, y si seguimos así el siguiente año será de 160 millones”, dijo Irías. Por lógica manifestó que hay dos formas para lograr un presupuesto, “que es aumentando los ingresos y reduciendo los costos. La única forma de reducir esto era bajar la planilla y en esto no se cumplió, se dejó en 7.5 millones de lempiras, bajó unos 800,000”. El ajuste del 12% a la tasa del servicio de la basura se debió “a que teníamos un desfase de cuatro millones de lempiras, había una tasa de recolección desde 2003 que no se tocaba y estábamos cobrando 40 lempiras anuales”, argumentó el regidor Alberto Reconco, quien confió que con este incremento van a poder terminar con las huelgas y la acumulación de basura en las calles por falta de pago.

También dijo que el plan de arbitrios de 2020 favorece a las inversiones, ya que el permiso de operación de 1 a 100,000 lempiras, costará 10 lempiras y de 101,000 para arriba, cuesta 200 lempiras. Aseguró que en el presupuesto municipal hay 42 millones para la ampliación del bulevar del este, un proyecto valorado en 100 millones de lempiras, y que el Gobierno asumirá el resto.