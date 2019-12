Iglesia de Honduras insta a hacer reformas electorales para comicios de 2021

Tegucigalpa.



El presidente de la Conferencia Episcopal de Honduras, Ángel Garachana, instó este domingo a los políticos del país a trabajar en las reformas electorales pendientes de cara a las elecciones de 2021 y desistir de campañas prematuras.



"Aún quedan dos años para trabajar, pero vemos que ya empiezan las corrientes de diversos partidos, no empecemos con esa política interna olvidando los graves problemas del pueblo", enfatizó Garachana a periodistas.



En 2021 se celebrarán las elecciones generales en Honduras, por lo que los políticos deben seguir " trabajando y no empiecen ahora a prometer cosas que van hacer", agregó.



El religioso dijo que espera la consolidación de partidos políticos "auténticos", pero que "se consoliden desde la ética de sus miembros, desde la sensibilidad para el pueblo y que en este tiempo que queda sigan trabajando".



El presidente de la Conferencia Episcopal de Honduras aseguró que el país centroamericano necesita una "serie de reformas electorales" de cara a los comicios primarios, que no son obligatorios y se celebrarán en marzo de 2021, y los generales, de noviembre del mismo año.



Las reformas electorales tienen que hacerse "bien hechas, que sean acuerdos pensando en el bien del pueblo" para que las próximas elecciones "sean transparentes" y no generen problemas como en el pasado.

En 2017 la oposición denunció fraude en las elecciones en las que el TSE declaró ganador a Juan Orlando Hernández, quien fue reelecto en el puesto.



Violencia en las cárceles

El religioso lamentó que la violencia en Honduras ha aumentado y se refirió a las matanzas registradas en diciembre en al menos tres cárceles del país, que se saldaron con alrededor de medio centenar de muertos.



“No podemos seguir así, nos duele la violencia, ojalá aprendamos para que en el 2020 sea un año de mejor convivencia, mayor justicia y menos violencia”, subrayó Garachana, de nacionalidad española.



Las cárceles de Honduras han sido escenario de múltiples enfrentamientos luego de que el poder Ejecutivo declaró la emergencia en el sistema penitenciario y creó una Comisión Interventora.



Un enfrentamiento entre pandilleros de la cárcel de El Porvenir, en el norte de Tegucigalpa, se saldó el 22 de diciembre con la muerte de 19 internos, 48 horas después de otra matanza en una prisión del departamento caribeño de Atlántida, en la que murieron 20 presos.



Las fuerzas del orden atribuyen la responsabilidad de las matanzas a grupos del crimen que buscan evitar la intervención de las cárceles.

Dos masacres se registraron en diciembre en cárceles de Honduras.

Maccih es de "apoyo no de suplencia"

Garachana se expresó a favor de la renovación de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih), que depende de la Organización de Estados Americanos (OEA) y cuyo mandato inicial expira en enero próximo.



"Los obispos nos hemos manifestado a favor de la permanencia de la Maccih", enfatizó el religioso, quien lamentó que hay otros órganos que están en desacuerdo, sobre todo el Parlamento hondureño, instancia que ha solicitado la no renovación de la Misión.



"Yo y los obispos somos partidarios de que continúe (la Maccih) pero de que continúe precisamente no para estar indefinidamente, sino que continúe para ayudar a que se consoliden en la transparencia, eficacia las instituciones del país y cumplan verdaderamente su finalidad", subrayó.

La Maccih concluye su misión en Honduras el próximo 19 de enero.



Destacó que la misión es un ente de "apoyo no de suplencia" de los órganos hondureños.



"Hoy por hoy lo necesitamos y ojalá llegue pronto el momento en que nuestras instituciones se hayan consolidado con una ética tan firme y transparencia tan clara que podamos estar contentos", agregó.



La OEA y el Gobierno de Honduras comenzaron el viernes en Washington los diálogos formales sobre la segunda etapa de la misión, que se instaló en abril de 2016 en Tegucigalpa.