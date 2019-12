Jesús Mejía tomará acciones en contra del CNA

Tegucigalpa, Honduras

El exgerente de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee), Jesús Mejía, afirma que tomará acciones luego de que el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) lo acusará de creación de 18 planillas fantasmas.

Según Mejía, después que el Tribunal Superior de Cuentas presente un informe de auditoría sobre su gestión en la empresa y se deduzcan responsabilidades limpiará su nombre.

"Acciones vendrán a futuro, si tienen que entender que el CNA no es una institución de juzgamiento, solo pueden presentar una denuncia, han cometido un grave error y yo no me voy a quedar con esto, a mi si me van a respetar porque he sido de buen actuar, esta no la voy a tolerar", expresó.

Además lea: CNA acusa a Jesús Mejía de crear 18 planillas fantasmas en la Enee

El exfuncionario dijo que está en paz y tranquilidad pero le molesta como el CNA mencionó su nombre y el puesto que ocupó en la Enee en la línea de investigación.

A su vez Jesús Mejía anunció que se pondrá a la orden de la Fiscalía del Estado, cuando las autoridades regresen de vacaciones, y que investiguen lo que tengan que investigar.