Familia hondureña se reencuentra después de 15 años

San Pedro Sula, Honduras

Después de 15 años una familia de hondureña se reencontró y pudo fundirse en un fuerte abrazo en la sala de espera del Aeropuerto Ramón Villeda Morales de San Pedro Sula.

Doña Ana Casco y don Cristino Estrada, originarios de Esquías, Comayagua, llegaron desde muy temprano al aeropuerto sampedrano para recibir a su hijo, Marco Estrada (30), quien emigró a Estados Unidos en busca de una vida mejor.

Estos humildes hondureños jamás imaginaron que su hijo se iría por tanto tiempo, y de hecho, él tampoco lo pensó.

Además lea: Atraca primer crucero en el nuevo muelle de Roatán

Para esta familia de hondureños reencontrarse en esta Navidad era un momento anhelado.

"Siento que no me ajustan los ojos para ver en que momento aparece por ahí", decía doña Ana mientras aguardaba impaciente y nerviosa por abrazar a su hijo.

Don Cristino parecía más relajado, pero al hablar sobre la falta que le hacía su hijo sus ojos se llenaban de lágrimas.

"Hace tanto tiempo que lo queríamos ver, pero sabíamos que él estaba tratando de salir adelante porque aquí la situación está muy difícil'', explicó don Cristino quien se dedica a la siembra del café.

Cuando Estrada apareció por la puerta de la sala de espera sus padres no lo reconocieron a primera vista, pero él sí y de inmediato los estrechó entre sus brazos para no soltarlos por un largo instante.

Estrada no quería dejar de abrazar a sus padres pues pensaba que quizás ya no los volvería a ver.

Las lágrimas fueron difícil de contener, incluso para el resto de las personas que esperaban en el aeropuerto y presenciaron este especial reencuentro.

Para Estrada ver el paso del tiempo en el rostro de sus padres fue duro, sin embargo afirmó que esta será la mejor Navidad de su vida. "Ya no soportaba más estar allá, trabajar en Estados Unidos lejos de la familia es demasiado duro. Ahora miro a mis viejitos y me duele verlos tan mayores porque me he perdido de poder disfrurtalos", comento el joven hondureño que residía en el estado de Arizona y se dedicaba a la construcción.

Según Estrada no piensa regresar a Estados Unidos pues desea disfrutar a sus padres.

Gracias al fruto de su trabajo en Estados Unidos le construyó una casa digna a sus papás y ahora afirma se dedicará a la agricultura con su padre como antes lo hacía.

Más de 55,000 pasajeros han circulado en el Ramón Villeda Morales

Del primero de diciembre a la fecha han circulado alrededor de 55,605 personas en la terminal área sampedrana, dejando un promedio de 1,600 viajeros por día.

La mayoría de los vuelos llegan de EEUU específicamente de Miami, Houston y Atlanta. Por otra parte, los días de mayor actividad en el aeropuerto son los lunes, martes, jueves y viernes.

Para atender la alta demanda de viajeros producto de la temporada navideña, varias aerolíneas han ampliado la frecuencia de los vuelos. "American Airlines adicionó un vuelo más por día hacia Miami. United Airlines también añadió uno más hacia Houston, asimismo otras aerolíneas han aumentado sus equipos para suplir la demanda", dijo Abraham Méndez, gerente del Villeda Morales.

En esta temporada navideña la afluencia de pasajeros en Vidella Morales aumenta en aproximadamente 40%.