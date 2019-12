Coros de las escuelas bilingües se lucirán esta Navidad

San Pedro Sula, Honduras

La talentosas voces de los alumnos que pertenecen a los coros de las escuelas bilingües prometen deslumbrar esta Navidad. Varias instituciones han preparado una serie de presentaciones especiales que evocan la magia de esta época.

Cada año escuelas y colegios como el Liceo Bilingüe Centroamericano, la Academia Americana, Escuela Mundo Maya, Our Second Home, Little Feet, entre otras ofrecen recitales especiales con villancicos tradicionales.

La alegría y la emoción que plasma cada alumno contagia a quienes disfrutan de las presentaciones especiales.

Además lea: Al ritmo del “Christmas Talent Show”

A través de estas actividades pequeños y grandes tienen la oportunidad de demostrar sus habilidades para el canto y además recordar el ambiente de paz que debe reinar.

Tome nota y asista

1. Concurso de coros navideños, viernes 13 de diciembre a las 4:00 pm en el City Mall de San Pedro Sula. El evento es a favor de la Fundación Amor y Vida.

2. La escuela Our Second Home le invita al evento Christmas Fest el 19 de diciembre a las 5:30 pm en el colegio de Ingenieros

3. Festival de coros este jueves 12 de diciembre a las 8:30 am en la escuela Little Feet.

4. La institución Happy Days Freedom realizará este jueves su recital navideño

5. La Academia Americana llevará a cabo el martes 17 de diciembre su Velada Navideña a las 7:30. Todos los alumnos forman parte de esta actividad con obras de teatro y presentaciones musicales.

6. El coro del Liceo Bilingüe se presentará este sábado en el Bazar del Sábado a las 4:00 pm

Además

El Centro Cultural Sampedrano le invita a ser parte del taller para crear su nacimiento navideño con fieltro, este sábado 14 de diciembre a las 10:00 en la Biblioteca Publica Benjamín Franklin.



Para formar parte debe reservar su cupo escriba al correo: americanspace@centrocultural-sps.com el cupo es limitado