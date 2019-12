El 70% de los desempleados oscila entre los 15 y 35 años

TEGUCIGALPA.

El 70% de los desempleados en el país tiene entre 15 y 35 años, según el Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales (IIES) de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Unah).

Ricardo Matamoros, actual director del IIES, agregó que las últimas cifras reflejan un problema estructural al afectar directamente a la juventud hondureña.

Matamoros aseguró que, según datos que compartió la Secretaría de Trabajo con el IIES, el 30% de las solicitudes de empleo que registra este ente gubernamental son de estudiantes universitarios.

Las estimaciones que el IIES está desarrollando dan a conocer que el año pasado se graduaron 24,000 personas en todo el sistema de educación superior nacional, tanto privado como público. Alrededor del 80% de esta cifra se pudo colocar en algún tipo de empleo.

De la población económicamente activa 4,336,377 tienen un empleo asalariado confirmado y unos 2,427,791 están en el comercio informal

“Eso significa que alrededor de 6,000 personas graduadas de licenciaturas y posgrados no han podido hallar un lugar en el mercado laboral; por otra parte, otro dato que llama la atención es que del 80% que consiguió empleo, alrededor de 7,000 están laborando en alguna actividad que no está relacionada directamente con la formación que ellos obtuvieron a nivel universitario, estamos hablando que aunque trabajan no aplican aquellas competencias que recibieron en su educación superior”, finalizó.

El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) estima en 5.7% (245,726) la tasa de desempleo abierta, sin embargo, el Colegio Hondureño de Economistas (CHE) cree que siete de cada 10 hondureños de la población en edad de trabajar (7,179176) tiene problemas con el subempleo: visible o invisible.