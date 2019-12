El cardenal Rodríguez dice que comunidad internacional debe detener la guerra en Siria

Tegucigalpa, Honduras.



El cardenal hondureño, Óscar Andrés Rodríguez, dijo este domingo que la comunidad internacional necesidad una "conversión" para detener las guerras, como la de Siria, que se han cobrado la vida de millones de personas, y criticó a los políticos que pretenden llegar al poder mintiendo o robando.



"Nuestro mundo sigue sumergido en contradicciones, violaciones y liquidando la justicia y la paz, liquidando la fraternidad entre los seres humanos, nuestro mundo continúa siendo imbatible a la crueldad de una guerra en Siria, por ejemplo”, señaló Rodríguez en la misa que ofició en la catedral de Tegucigalpa ante decenas de católicos.

LEA: El presidente de Honduras disertará en la cumbre del Consejo Americano-israelí



El religioso se preguntó ¿Qué hace el mundo para que se acaba la guerra en Siria?



El cardenal hondureño aseguró que la comunidad internacional necesita una "conversión para detener esta guerra (en Siria) y otras injustas".



Tras ocho años de guerra en Siria han muerto cientos de miles de personas y millones se han visto obligados a dejar sus hogares.

CAMBIO CLIMÁTICO

Rodríguez se refirió también al cambio climático y dijo que es una consecuencia del "poco cuidado que tenemos de nuestra casa común”.



“El problema no es el calentamiento global, el problema es la irresponsabilidad frente al cuidado de esta tierra que es nuestra casa común”, enfatizó.



Dijo que espera que "todos retomen su corresponsabilidad con el aseo de nuestra propia casa, de nuestro barrio".



El religioso hondureño dijo que todos los hondureños deben mantener limpia su casa, porque "eso es cuidar a los demás, los niños, para que tengamos un país que valga la pena vivir, pero la primera limpieza es la de los corazones".

POLÍTICOS BUSCAN EL PODER MIENTIENDO O ROBANDO

Criticó además a los políticos hondureños que solo piensan en llegar al poder mintiendo o robando.



“Si hoy vinera Juan Bautista a nuestra Honduras, qué diría de aquellos que solo viven pensando en el poder y como llegar al poder de cualquier manera, aunque sea mintiendo, engañando, robando”, enfatizó el líder de la Iglesia católica hondureña.



Lamentó que muchas personas viven "buscando la satisfacción y el placer a cualquier precio" y que cuando existe "el afán del dinero, el prestigio social, el poder, los llamados ídolos, entonces no hay sitio para Dios".



"Donde hay odio hay muerte, donde hay muerte no hay vida, donde no hay vida no está Dios", destacó.



Rodríguez instó a los hondureños a quitar "los obstáculos que impiden la llegada de Dios a nuestra vida" y a que "no bloqueemos la puerta de nuestro corazón a su presencia".

"BASURA" EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

El cardenal aseguró que Honduras necesita cambiar, pero no lo hará con toda la “basura” que circula en los medios de comunicación.



“No vamos a cambiar con toda esa basura que circula muchas veces en los medios, insultando, calumniando y difamando, eso no hace más que encerrarse en un círculo vicioso de pecado”, refirió.



"El pecado no es una idea trasnochada, se sigue cometiendo especialmente contra aquellos indefensos, pobres, la injusticia social", enfatizó.



Rodríguez insistió en que los hondureños necesitan "cambiar el corazón", pues en el país centroamericano "hay tanto odio".