Masivo corte de energía eléctrica en San Pedro Sula este sábado

San Pedro Sula, Honduras.

Por más de cuatro horas estará sin energía eléctrica centenares de colonias y residenciales de San Pedro Sula este sábado 6 de diciembre, según el calendario emitido por la Empresa Energía Honduras (EEH).

El motivo es la reparacion de un punto caliente en seccionadoras, explicaron representantes de la empresa de energía.

A continuación los sectores afectados:

San Pedro Sula (De 8:00 am a 10:00 am)

Plantel y Bodefas de Tigo

Residencial Mallorca

Residencial Palencia

Residencial Villas Paraíso

Residencial Santa Clara

Residencial Villa Alameda

Residencial Villa Alcalá

Residencial Angelino

Residencial Villa Franca

Residencial Villa Granada

Residencial Villa Sevilla

Residencial Villa Valencia

Residencial Salamanca

Residencial Villa Angelino

Residencial Toledo

Los Naranjos

Residencial Paseo de la Fuente

Aldea El Carmen

Colonia Reina del Carmen

Colonia Colinas del Carmen

Colonia San Martín

Colonia Santa Clara

El Ocotillo

Colonia Episcopal

Colonia Cosmul

Colonia 14 de febrero

Colonia Santa Cruz

Colonia Ramos

Colonia Magnolia

Colonia El Porvenir

Plantelm Tigo Col Bográn

Pozos de Suncery

Centro de Rehabilitación El Carmen

Aldeas SOS

La Alameda

Santa Marta

Santa Clara

Colonia El Porvenir

Colonia Indiana

Colonia El Edén

Colonia Lomas de Raquel

Lomas del Carmen

Colonia Luis García Bustamente



San Pedro Sula (De 6:00 am a 10:00 am)

Colonia Bográn

Fundación Ruth Paz

Hogar Don de Jesús

Colonia Las Anonas

Colonia Miravalle

Colonia Montserrat

Hogar de Niños Emanuel

Plantel Standard Fruit de Honduras

Mercado Las Brisas

Despacho de la Primera Dama

Grupo Inpono

Colonia Las Brisas

La Esperanza

Brisas Inva

Brisas #3

Colonia El Higueral

Barrio Guadalupe (este)

Colonia Villa Florencia

Barrio San Cristobal

Barrio Barandillas

Colonia Honduras

Barrio La Granja

Colonia Smith

Colonia Modelo

Barrio Las Flores (Sureste)



San Pedro Sula (6:00 am a 10:00 am)

Residencial Guadalupe

Barrio Las Acacias

Barrio Guamilito (Este)

Barrio Las Flores

Barrio El Centro (Norte)

Agencia La Mundial (Centro)

Hotel Sula

Municipalidad de San Pedro Sula

Supermercado Junior

Facah

Diario LA PRENSA

Museo de San Pedro Sula

Hotel Bolívar

Centro de ATC-EEH Guamilito



San Pedro Sula (De 6:00 am a 10:00 am)

Colonia Sitraalus

Barrio Santa Mónica Este

Supermercados La Colonia (Plaza 105)

Laboratorios Finlay

Keymart

Comercial Larach (Las Acacias)

Marcado Guamilito (Costado este)

Hotel Honduras Plaza

Hotel Mediterraneo

Oficinas principales EEH-SPS