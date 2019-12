Emiten segunda orden de captura internacional contra Padilla Sunseri

San Pedro Sula, Cortés.

Este día se ha emitido una nueva orden de captura a nivel internacional contra el Rodolfo Padilla Sunseri, exalcalde sampedrano, acusado por 87 delitos de abuso de autoridad y uno por malversación de caudales públicos.

"El requerimiento establece que en su momento, cuando Rodolfo Padilla Sunseri fue alcalde de San Pedro Sula, aprobó préstamos por arriba de los 9 millones de lempiras sin contar con la autorización del resto de la Corporación Municipal. Por lo tanto, se presenta una nueva orden de captura internacional, sería la segunda porque la primera fue en septiembre de 2017, cuando Padilla Sunseri incumplió un arresto domiciliario y se fugó de la colonia Trejo", informó Elvis Guzmán, vocero del Ministerio Público.

Lea también: Personas con discapacidad se sienten discriminadas en Honduras

En septiembre de 2017, la Fiscalía interpuso acusación por evasión dolosa en contra del exalcalde Rodolfo Augusto Padilla Sunseri, luego de que se fugara de su casa adonde un tribunal de sentencia lo mantenía con arresto domiciliario.

Procesos 1. Julio de 2015 Un juez de lo penal ordenó la captura del exalcalde Rodolfo Padilla Sunseri, apresado al salir de otra audiencia de juicio oral. 2. Marzo de 2016 Luego de decretarle un auto de formal procesamiento, un juez le dio la medida de arresto domiciliario a Padilla Sunseri, por ello estaba en su casa. 3. Septiembre de 2017 La sala 3 del Tribunal de Sentencia daría a conocer su fallo por el caso del préstamo otorgado a la exjefa de Control de Ingresos de la alcaldía.

Al exalcalde Padilla Sunseri le tocaba comparecer a audiencia en la sala 2 del Tribunal de Sentencia en la que la Fiscalía solicitó el cambio de medidas sustitutivas que gozaba por uno de los procesos incoados. Ese día solo estuvo su representante legal René Altamirano que se opuso a la petición de la Fiscalía.



Los jueces emitieron una orden para llevar “coercitivamente para las instalaciones del centro penal a Rodolfo Augusto Padilla Sunseri”. A las 5:06 pm del 19 de septiembre, la Dirección Policial de Investigación (DPI) recibió la orden, pero fue hasta el siguiente día a las 6:00 am que ingresaron en la casa y constataron que ya no estaba en el interior.



Según se conoció, ante el arresto domiciliario que tenía Padilla en su casa, la Policía solo pasaba por la zona y en un libro el acusado firmaba frente al agente. No tenía vigilancia permanente, por lo que ese extremo también es investigado.

-Sépalo-

Rodolfo Padilla Sunseri ya fue declarado culpable por abuso de autoridad debido a un préstamo de 400 mil lempiras a la exjefa de control de ingresos de la Alcaldía de San Pedro Sula, Ada Muñoz.