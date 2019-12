Honduras: Más de 130 barrios y colonias no tendrán energía este martes

San Pedro Sula, Honduras

Las autoridades de la Empresa Energía Honduras (EEH) anunciaron esta semana los cortes de energía eléctrica programados para este martes 2 de septiembre.

Más de 130 barrios y colonias serán los afectados este día en diferentes zonas del país. Tome nota de los horarios.

Tegucigalpa de 9:00 am a 4:00 pm



Aldea Germannia

Residencial San Sebastian

Aldea Santa Rosa

Colonia Cruz Roja

Colonia Folgar

Colonia Reynel Funez

Residencial El Manantial y zonas aledañas







Choluteca de 8:00 am a 4:00 pm



Colonia Inez Carranza

La Lucha

Camaronera Seat Farms

San José de las conchas

El Ojochal

Boca del río viejo

Azucarera Choluteca

Azucarera La Escondida

Aldea El Chaparro

Aldea Los Llanitos

Colonia Vista Hermosa

Piedra de agua

Chacalito

El Portón

Santa Cruz

San Isidro

Buena Vista

Aldea El Chapetón

San Cristobal

Aldea El Cerro

Los Mangles

Paya Punta Ratón

Monjaras

Pueblo nuevo

Cedeño

El Botadero

El Ojochal

Aldea El Venado

Guapinol

Los Puentes

Barrio La Reserva

Colonia Boca del Río Viejo

Los Delgaditos

Camaronera Unifinca

Orolarba

Laboratorio de Granjas Marinas

Larva Lee y zonas aledañas





Zonas de Comayagua y La Esperanza de 8:00 am a 4:00 pm



Generadora Aurora

Generadora Cisa

Planes Santa María

Las Pavas

Pule

San José

Pueblo viejo

Gualazara

Santiago de Puringla

Las Delicias

Llano de la cruz

Orovila

Ojos de agua

Huertas

Hornitos

La Opatoro

San Miguelito

Guajiquiro

San Miguel

Santa Ana

Cabañas

El Palmar

Valle de ángeles

Suyapa

El Sauce

La Florida

Estancias

San Antonio

El Pinar

Quilito

San Juan Guajiquiro

La Guacamaya

El Pedernal

Guascatoro

Las Delicias

Saca de agua

Las pilas

Barrio Nuevo

Arenales

Chinacla

Nuevo Paraíso

El Pastal

Sigamane

Marcala

Las Tranquitas

Las Crucitas

Generación corral de Piedras

Morazán

Barrio San Rafael

La Victoria

El Chiflador

Santa Cruz

Musula

San Juan Marcala

El Tablón

Chusmuy

Guanizalez

Yarula

Santa Elena

El Zancudo

Sabanetas

Pasamonos

Nahuaterique

Santa Rosita

Wise

Santa Catarina

La Esperanza

Yamaranguila

El Cerrón

San Marcos de la Sierra

El Sirin

El Horno

Plan Verde

Concepción

Jiquilaca

Llano Grande

Los Palones

Camasca

El Carmen

El Guayabal

San Juan de Dios

San Isidro

San Bartolo

San Antonio

El llano

Magdalena

San Juan Troncozo

La orilla de los pozos

Santa Lucía

Las Marías

Las Aradas

Bañaderos

El Barreal

El Espino

San Pablo

El Barrancón

Palacios

La Ceibilla

El Sitio

Colomoncagua

Santo Domingo

San Antonio de Vados

El Rosario

San Esteban y zonas aledañas





Los cortes de energía se deben a trabajos de mantenimiento, así lo anunció la EEH.