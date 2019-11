Danlí se pinta de azul con la convención nacionalista

Danlí.

Los 500 convencionales propietarios y suplentes del Partido Nacional arribaron ayer a Danlí, El Paraíso, donde se celebrará hoy la convención extraordinaria de esta organización política tradicional.

Algunos de los dirigentes no acudirán al evento que se realizará en las instalaciones del Instituto Departamental de Oriente (IDO) a partir de las 9:00 am. Sin embargo, esta situación no impedirá que se realice la asamblea nacionalista ni implica la falta de unidad, según sus organizadores. La junta directiva provisional de la convención fue elegida ayer en el preámbulo de la reunión que fue bautizada con el nombre del diputado Celín Discua.

Uno de los congresistas allegados al presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva, quien encabeza el movimiento Juntos Podemos, confirmó su participación en esta convención.

Entre los puntos en agenda se destaca la presentación de una iniciativa con la que se decrete en los estatutos de esta fuerza política que la reelección presidencial sea por una sola vez, sea esta continua o alterna. Además se autorizará que una comisión del PN certifique a los candidatos a cargos de elección popular así como a autoridades partidarias.

En Twitter Ricardo Álvarez, quien confirmó que no va a Danlí, dijo que “la unidad total es cuando no hay amenazas, atropellos ni presiones”.

Solicitud a convencionales.

“Lo dije el 9 de noviembre de 2016 que siendo presidente aceptaba la candidatura por una única vez. Por algunas razones otros partidos no quieren limitar la reelección presidencial a una sola vez, así que he solicitado a los convencionales del Partido Nacional que lo hagan parte de los estatutos”, planteó el mandatario, Juan Orlando Hernández en sus redes sociales.

En otro mensaje destacó que “convencionales del Partido Nacional a debatir por una mejor Honduras. Más seguridad, quitar la asfixia por las groseras deudas, más oportunidades, empleo y préstamos para los luchadores del campo y la ciudad, mejores carreteras, agricultura inteligente, más trasparencia y Honduras verde”. Varias reuniones se llevaron a cabo ayer por los miembros del Comité Central del Partido Nacional (CCPN) en el marco de la convención azul.