"Me tiró en la cama": diputada Fabia Orellana, sobre intento de violación

La diputada suplente del partido Libertad y Refundación (Libre) por Cortés, Fabia Orellana, confesó que hubo un forcejeo entre ella y su compañero Carlos Alberto Ferrufino cuando este intentó quitarle su ropa y cometer abuso sexual.



La congresista hondureña dijo que cuando abrió la puerta de su habitacion “él inmediatamente se mete, la cierra; quiere abusar de mí, me tiró en la cama, me quiso bajar mi ropa interior, entonces hay un forcejeo, donde él quiere cometer un intento de violación”.



La legisladora sugirió a su similar por Valle que “si tiene un problema de alcohol que se lo trate, pues, pero que no ande cometiendo este prácticamente delito”.

Orellana dijo que su compañero diputado Carlos Ferrufino desde el domingo en la mañana se ha estado comunicando con ella para pedirle "mil disculpas, que no quería tener problemas en su departamento, con su familia, políticamente y en su lugar de trabajo porque es profesor de una escuela".



Sin embargo, la parlamentaria expresa que "él públicamente debería de pedir disculpas, aceptar su error con hidalguía y hombría (...) Ese es un hecho individual de él, tendrá que responder por sus actos y si se equivocó tiene que pedir disculpas. Si el compañero pide disculpas, pero diciendo totalmente la verdad, yo estoy en la capacidad de disculparlo, pero diciendo la verdad, no que esté cambiando las cosas como no son".