Diputada de Libre denuncia de acoso a colega de su bancada

Tegucigalpa, Honduras.

La diputada del Partido Libertad y Refundación (Libre) Fabia Orellana denunció ayer haber sido acosada sexualmente en un hotel por un colega del mismo partido.

El hecho se registró en un hotel de la ciudad de Choluteca, donde trasladó sus sesiones esta semana el Congreso, con ocasión de los 242 años del nacimiento -el 22 de noviembre de 1777- del prócer José Cecilio del Valle.

Orellana identificó a su compañero de bancada que intentó abusar de ella el miércoles como Carlos Alberto Ferrufino, quien al parecer estaba en estado de ebriedad, según su relato.

La diputada dijo que el miércoles en horas de la noche salió a un restaurante a cenar con otras de sus compañeras, donde estuvieron cantando y que al regresar Ferrufino estaba en la recepción del hotel.

Cuando se dirigía a su habitación, Orellana, según su versión, observó que su correligionario iba detrás de ella y, al abrir la puerta de la habitación, él se metió y se acostó en la cama.

“Le dije que saliera de mi habitación y él me dijo aquí me voy a quedar con vos (...), estuvo un rato queriéndome convencer de que se iba a quedar durmiendo conmigo”, afirmó la política hondureña. El diputado no ha respondido sobre las acusaciones de su compañera de bancada en Libre. EFE