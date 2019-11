Ricardo Álvarez anuncia que ya no servirá de “escalera”

TEGUCIGALPA.

El presidenciable Ricardo Álvarez aseguró que no volverá a ser “escalera” para que otros, dentro de su partido, lleguen al poder y que después se olvidan de los dirigentes y bases que hicieron posible el triunfo de su partido.

El designado presidencial estuvo el fin de semana en la ciudad de Choloma, en donde presentó a su candidato a alcalde por este municipio, Carlos Gustavo Cerón. “Que no nos hayan tomado en cuenta me ha dado más fuerza para recorrer el país, el Partido Nacional es de todos, no de unos cuantos, en Salvemos Honduras tenemos claro que nunca fuimos parte (del gobierno de Juan Orlando Hernández), que nunca lo seremos porque nunca nos quisieron”, dijo el exalcalde capitalino. “Lo que sí les digo”, agregó, “es que no seguiremos siendo un movimiento escalera para que se suban por ella y después se olviden de los que se cachimbean para ganar elecciones”.

Álvarez resaltó la importancia de la unidad partidaria y la apertura a nuevos liderazgos y anunció que sus planillas estarán formadas por gente en su mayoría joven. “Ya no más persecución contra los empresarios grandes o chiquitos, se trata de cumplir, pero no cerrando negocios, en cuanto a la Enee, acá me comprometo a que voy a detener los abusos de esa maldita empresa que mes a mes se está comiendo el bolsillo de los hondureños”, prometió.