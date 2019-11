“Acuerdo con EEUU debe ser aprobado por el Congreso”: Roberto Herrera Cáceres

Redacción.

Por las implicaciones humanitarias y financieras que tendrá sobre el país, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, Roberto Herrera Cáceres, recomendó ayer al Poder Ejecutivo elevar a la aprobación del Congreso Nacional el acuerdo migratorio suscrito con Estados Unidos el 25 de septiembre anterior, que obliga a Honduras a ser receptor de miles de extranjeros, incluyendo personas con discapacidades físicas, mentales y de conducta.

Comisionado, ¿usted ya analizó el acuerdo migratorio suscrito entre EUA y Honduras?

Nosotros no hemos recibido oficialmente el documento y ya lo hemos solicitado desde el mes de octubre. Hay una obligación de publicidad de este tipo de acuerdos y ya el comisionado debería tener datos fehacientes sobre los mismos, pero hemos visto esta publicación que ha hecho LA PRENSA que es sumamente oportuna porque nos permite tener algunos contenidos cuya autenticidad ha sido verificada.

¿Qué dice la Constitución? El artículo 16 de la Constitución de la República establece que todos los tratados internacionales deben ser aprobados por el Congreso Nacional antes de su ratificación por el Poder Ejecutivo. Entretanto, el artículo 19 cita que ninguna autoridad puede celebrar o ratificar tratados u otorgar concesiones que lesionen la integridad territorial, la soberanía e independencia de la República. Quien lo haga será juzgado por el delito de traición a la Patria y la responsabilidad en este caso es imprescriptible.

Siempre hemos mantenido y hemos reafirmado una posición al respecto y es el hecho que necesitamos tener una migración ordenada, regular, segura y responsable, pero con fórmulas de acuerdos y procedimientos que respeten la soberanía de los Estados y sobre todo la dignidad de los migrantes, no solo los hondureños, sino los que vienen de otras latitudes del mundo.

¿Contamos con las condiciones para dar atención a todos esos migrantes que remita EUA?

No tenemos esas condiciones porque inclusive más del 60% y casi el 66% de la población está en la pobreza, lo que significa que no llenamos y no suplimos los niveles propios de vida digna en Honduras para la mayoría de nuestra población. Si tenemos en cuenta esa situación, nos vendría a generar mayor desigualdad y mayores niveles de injusticia social. No tendríamos las condiciones necesarias para atender dignamente a los otros migrantes que lo ameritan, independientemente de donde vengan y cuál sea su origen.

En ese contexto, ¿le preocupa este acuerdo?

Bueno, para nosotros sí; hemos planteado dos cosas: primero hemos hecho las recomendaciones y particularmente las hemos hecho llegar desde el mes de septiembre al señor Presidente en notas que le he dirigido.

26,218 extranjeros procedentes de América, Asia y África transitaron por Honduras hasta septiembre de 2019, según el Instituto de Migración.

Tenemos que estar viendo como introducimos mayor dinamismo en los municipios a través de planes de seguridad humana para el desarrollo sostenible que sean complementados con el apoyo nacional de forma subsidiaria y planes con estrategias de trabajo productivo, con capacitación permanente e innovación empresarial en los municipios de donde salen la mayoría de nuestros migrantes.

¿Qué sugeriría usted: una revisión o una renegociación de estos acuerdos?

Es importante en este momento plantear las formas en que podría realizarse este acuerdo, porque tiene que ponerse lo prioritario que es asegurar las condiciones de vida en Honduras que permitan ir superando las causas estructurales que motivan las migraciones forzadas internas, solucionar los problemas de nuestros migrantes que ya están en tránsito o que ya están en EUA, que nos den una respuesta sobre eso y nos vayan apoyando en la creación de capacidades para manejar migrantes de afuera con las condiciones económicas necesarias para atender las necesidades de protección que ellos requieren. Lo primero es lo primero y lo primero es nuestro pueblo que vive en la pobreza.

¿Debe EUA facilitar los fondos para implementar este acuerdo?

Tiene que facilitarlo todo, no vemos por qué Honduras en sus condiciones económicas y sociales tenga que sacar de su limitado presupuesto recursos destinados a combatir sus problemas sociales y la pobreza, para atender una situación que solo favorece a un país que es el primero en desarrollo en el mundo. Eso va contra todas las normas fundamentales del desarrollo sostenible.

¿Qué implicaciones tiene que Honduras reciba a personas con discapacidades físicas y mentales?

No podemos hacer distinción, debe dárseles a todos protección, sean migrantes en tránsito, como personas con este estatus, pero EUA tendría que proveer los recursos necesarios para hacer las instalaciones a fin de dar las atenciones correspondientes.

¿Estamos a las puertas de una crisis humanitaria si se aplica este acuerdo?

Es una situación en la cual no van a haber formas de aliviar y dar una respuesta inmediata, de tal manera que toda esa acumulación de personas que vengan y a las cuales tendremos que darles facilidades de estancia, de repente van a desbordar las limitadas capacidades que tiene Honduras sin haber recibido ninguna asistencia internacional. Van haber implicaciones financieras para la hacienda nacional y esto va exigir, aun cuando se diga que es un acuerdo en forma simplificada, que esto deba ser aprobado por el Congreso Nacional.Sería recomendable para el mismo Poder Ejecutivo que ese tratado lo elevara a ratificación del Congreso para poder escuchar y abrir mayores espacios.

Entonces, a su juicio, ¿este acuerdo debe ser refrendado por el Congreso?

Según la Constitución de la República, cuando hay un acuerdo que celebra el Poder Ejecutivo e implica obligaciones financieras del Estado como las que tendremos nosotros que hacer, eso tiene que ser sometido al Congreso Nacional, de lo contrario sería demostrar que no va haber un solo centavo que se va gastar por parte de Honduras, que todo será cubierto por EUA y que EUA va a dar suficientes recursos para que nuestra gente pueda solucionar las causas estructurales que están motivando la migración forzada.