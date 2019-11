Con recurso de casación buscan revertir sentencia contra Rosa Elena de Lobo

Tegucigalpa, Honduras.



El apoderado legal de la ex primera dama de Honduras, Rosa Elena Bonilla de Lobo, se presentó este martes ante la Secretaría General de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para presentar un recurso de casación con la finalidad de revertir lo dictado en juicio oral y público.



El recurso de casación tentrá que ser conocido por los cinco magistrados de la Sala Penal de la CSJ, quienes tendrán que ocuparse para dar el trámite correspondiente.



La ex primera dama fue sentenciada a 58 años de prisión, tras ser encontrada culpable de los delitos de fraude y apropiación indebida, por el desvío de más de 12 millones de lempiras de las arcas públicas.



En el mismo recurso, figura la petición del ex secretario privado Saúl Escobar, sentenciado a 48 años de prisión.



La esposa del ex mandatario Porfirio Lobo Sosa está recluida en la Penitenciaría Nacional Femenil de Adaptación Social (PNFAS) desde el pasado 28 de febrero de 2018.