“ Los políticos se ponen una gorra del Che y dicen que son de izquierda”

TEGUCIGALPA.

El presidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal (CCEPL), Luis Zelaya, le ofreció una precandidatura presidencial a la doctora Suyapa Figueroa.

La presidenta del Colegio Médico de Honduras (CMH) en declaraciones a Radio Cadena Voces (RCV) manifestó que ha conversado con el titular del Partido Liberal sobre la posibilidad de participar políticamente y que se le ofreció ser la candidata presidencial.

“He platicado con varios líderes, pero no he tomado una decisión, no es algo que me atraiga”, expresó. La doctora aseguró que no ha tenido relación con el opositor partido Libre, coordinado por el expresidente de Honduras José Manuel Zelaya Rosales.

Entre sus valoraciones, la doctora sostuvo que “aquí no hay izquierda, aquí los políticos se ponen una gorra del Che Guevara y dicen que son de izquierda. Muchos de ellos no son progresistas, sino de orientación izquierdista, pero metidos en la derecha”, agregó.