Giorgio Tsoukalos, presentador de Alienígenas Ancestrales, está en Honduras

Redacción.



Giorgio A. Tsoukalos, consultor y presentador de la serie televisiva Alienígenas Ancestrales que se transmite en The History Channel, llegó a Honduras en busca de información para sus programas.



El escritor y ufólogo se encuentra en Copán Ruinas para recabar información acerca de los "Alienígenas Ancestrales", según los escritos que él menciona en sus programas sobre los "Teóricos de los Antiguos Astronautas".



El sitio Honduras is Great divulgó una fotografía e informó que el presentador de televisión fue visto comiendo en el restaurante La Casa de Todo en Copán Ruinas.



Tsoukalos es el editor de la revista "Legendary Times",​ una publicación que busca pruebas para apoyar la hipótesis de los antiguos astronautas y otros temas relacionados.

Giorgio A. Tsoukalos observa estelas de los Mayas en las Ruinas de Copán.

¿Quién es Giorgio A. Tsoukalos?

Ha sido el director del Centro para la Investigación de los antiguos Astronautas (creado por de Erich von Däniken) durante más de catorce años, y ha aparecido en Travel Channel, The History Channel, canal Syfy y en el National Geographic, así como Coast to Coast AM.



Durante 2014 y parte de 2015 se emitió en History Channel el programa Búsqueda alienígena, que lo tuvo como personaje principal. En el programa, Tsoukalos visitó diversos lugares del mundo en busca de tratar de dilucidar a varios de los enigmas envueltos alrededor de los extraterrestres en el planeta.



Tsoukalos es suizo de origen griego, especializado en la pseudocientífica​ teoría de los antiguos astronautas.