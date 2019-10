Doce meses dura viacrucis para una pensión en el IHSS

Claves para las pensiones 1. Pensión por viudez: La viuda tiene derecho a una petición vitalicia igual al 40% de lo que recibía el pensionado o a la que tendría derecho. 2. Suspensión de pensión: Si la viuda contrae matrimonio, solo tendrá derecho a recibir por única vez la suma de 12 mensualidades de la pensión que esté obteniendo. 3. Pensión por ascendencia: En el caso que no exista cónyuge ni huérfano, se dará una pensión a los padres en un equivalente de 20% de lo que estuviese recibiendo el asegurado

4. Ayuda fúnebre: Este beneficio se le otorga a la persona que asumió los gastos fúnebres, para lo cual deberá presentar comprobantes a favor del asegurado directo 5. Pensión por invalidez: Este derecho se adquiere cuando el trabajador pierde el 65% de su capacidad laboral o más, debido a cualquier causa de origen no profesional. 6. Número de cotizaciones: Para una pensión por invalidez, el beneficiado debe acreditar 36 cotizaciones en los últimos seis años, en el caso que esta sea por causa de enfermedad común.