Tela abrirá el primer acuario que exhibirá especies arrecifales

Tela, Atlántida.

Tela poseerá a partir del próximo mes un acuario que mostrará algunas de las especies marinas que habitan en el retazo del Sistema Arrecifal Mesoamericano que cruza esta bahía hondureña.

El Centro de Investigación Marina de Tela (Tela Marine Research Center), con asistencia técnica de especialistas del Acuario de Londres, ha estado construyendo el acuario dentro del complejo turístico Honduras Shores Plantation con la idea de inaugurarlo en octubre.

Antal Börcsök, director del Centro de Investigación Marina de Tela, explicó que “el objetivo principal de este acuario es despertar conciencia en todos los hondureños para proteger el arrecife de Tela”.

35 Especies de coral en esta bahía: habitan las especies Undaria agaricites, Diploria strigosa, Montastrea cavernosa, Gorgonia y otras.

Muestra lde os depósitos que albergarán varias decenas de especies, como los erizos de mar, que los científicos han encontrado en el Sistema Arrecifal Coralino de Tela.

“El mayor problema que hay en Honduras es que las personas no saben que existe un arrecife en Tela; el 99.9% de las personas no va a bucear y no sabe qué hay dentro del mar”, dijo. “La entrada será gratis para todo el mundo”.

En los últimos cuatro años, el Centro de Investigación Marina de Tela con científicos de universidades de Inglaterra y Estados Unidos ha realizado investigaciones en el arrecife de Tela y ha llegado a la conclusión que es uno de los más resilientes ante enfermedades que han causado destrozos en otras zonas del planeta.

“Vamos a atender a estudiantes de las escuelas, colegios y universidades públicas los martes y los miércoles. No solo entrarán gratuitamente, también Honduras Shores Plantation les permitirá el uso de la piscina por dos horas, les regalará un snack y una bebida”, dijo.

Linda Lázarus, propietaria del hotel Honduras Shores Plantation, ha decidido, de acuerdo con Börcsök, asumir los gastos con la intención de incentivar y ayudar a los estudiantes del sistema público a tener acceso al conocimiento sobre la vida marina.

Este acuario estará abierto a partir del mes próximo.

“Las especies que estarán en el acuario serán comunes, no serán raras y tampoco las que están en peligro de extinción. Los corales que vamos a capturar serán los huérfanos, los que se estén muriendo, para recuperarlos”, dijo.

El Centro de Investigación abrirá el acuario a un año y medio de que el Congreso Nacional declarara un área de 86,259 hectáreas de mar territorial como Refugio de Vida Silvestre Marino Bahía de Tela.

El Sistema Arrecifal Coralino de Tela está compuesto por 20 bancos, entre ellos: Punta Sal, Cocalito, Capiro, Alegría y Piedra de San Juan 2.

Investigaciones realizadas por científicos en estos bancos han sido publicadas en revistas de Harvard, Princeton, Oxford y otras universidades.

“Algunos de los artículos científicos publicados sobre este arrecife han ganado primer lugar en esas universidades”, destacó Börcsök.