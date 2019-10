Arranca jornada para que 1,200 negocios de Villanueva se legalicen

Villanueva, Honduras.



El personal de la alcaldía de esta ciudad arranca hoy con un trabajo de regularización tributaria contra 1,200 negocios que están en función ilegalmente sin permisos de operación municipal.



David Martínez, jefe de control tributario de la comuna de Villanueva, informó a LA PRENSA que esta jornada se llevará a cabo también mañana martes y el miércoles en todos los barrios, colonias y aldeas del municipio.



El funcionario dijo que el objetivo es que los nuevos negocios que están surgiendo se constituyan en la base tributaria y se vaya creando una responsabilidad fiscal.



“A las personas que están construyendo o que comienzan se les explicará los requisitos para el permiso de operación y detendremos construcciones que no estén conforme a la ley”, dijo. Martínez dio a conocer que en Villanueva hay alrededor de cinco mil negocios, de los cuales un 20% son grandes industrias.



“No tenemos problema con las industrias que han llegado al municipio, sino con los pequeños y medianos negocios. Nuestra base de datos refleja que de los cinco mil negocios, unos 1,200 están operando ilegalmente”, agregó. Es decir, que el 24% del comercio de todo el municipio no rinde cuentas a la alcaldía, lo que afecta el desarrollo local al no ingresar fondos en las arcas para proyectos de infraestructura y servicios. La unidad de Control Tributario registra que el sector comercial de Villanueva creció un 10% con la apertura de 400 negocios en 2019.

Operación

En el trabajo de inspección participará la unidad de Planificación, la cual regula los permisos de construcción, la jueza de justicia, Policía Municipal, Control Tributario y Finanzas.



Este es el tercera operación de 2019. La mayoría de mipymes que funcionan en Villanueva son ferreterías, abarroterías, pulperías, tiendas de ropa usada, comercios, supermercados, restaurantes de comida rápida y negocios de servicios especializados.