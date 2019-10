Defensa de Tony Hernández dice que testigos del Gobierno son mentirosos y asesinos

Nueva York, Estados Unidos.

Luego de que la Fiscalía para el Distrito Sur de Nueva York concluyera este miércoles sus argumentos finales en el juicio contra el exdiputado hondureño Juan Antonio "Tony" Hernández pidiendo al jurado encontrar culpable de todos los cargos que enfrenta a "este hombre intocable en Honduras, el equipo de la defensa del acusado expone sus conclusiones.

El abogado Michael Tein intenta desacreditar los testimonios de cinco narcotraficantes hondureños y guatemaltecos que testificaron contra el hermano del presidente de Honduras en el juicio que se desarrolla en una corte de Nueva York.

Hernández de 41 años, enfrenta una sentencia de cadena perpetua de ser encontrado culpable de los cuatro cargos de los que se le acusa.

Argumentos de la defensa de Tony Hernández

Tein: "Este no es un referéndum sobre la guerra contra las drogas. La acusación de la fiscalía se pareció mucho a una lección de historia. Pero el problema fue que era una lección de historia escrita con el testimonio de cinco de las peores personas en las que podíamos confiar.



Estos testigos son tan malvados que no deben creer lo que dicen de nadie. Cinco asesinos múltiples. No pueden creerles para condenar a alguien más allá de una duda razonable.



Cuando trajeron todas esas ametralladoras y armas aquí, eso fue aterrador. Los fiscales tenían un trabajo que hacer y nosotros tenemos un trabajo que hacer".



Tein llamó a los testigos del Gobierno "mentirosos, perdedores y asesinos". Dice que las armas que llevaron a la corte no eran de Tony Hernández.

Tein le dice al jurado que todo lo que los fiscales tienen son las declaraciones de los narcotraficantes Alexander Ardón y Víctor Hugo Díaz Morales, alias El Rojo.

Tein: Tener fotos de armas en su celular no es suficiente para demostrar que esas armas son suyas.

Noticia en desarrollo...