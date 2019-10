El Cohep en desacuerdo con la ruptura de techos del IHSS

TEGUCIGALPA.

El Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) se pronunció ayer en desacuerdo con la propuesta de rompimiento de techos de cotización de la comisión interventora del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), porque ya existe un ajuste gradual que se ejecuta todos los años.

En su último informe de gestión, la comisión interventora propone revisar lo relacionado con los techos, especialmente en lo que concierne a las jubilaciones y pensiones, para que la diferencia entre estas y las del resto del Gobierno y otros sistemas no siga siendo tan abismal.

Pensiones de 2,000 lempiras Diferentes dirigentes obreros consultados sobre el tema también expresaron sus reservas sobre la conveniencia de entrar en un proceso de un rompimiento de techos. No obstante, los líderes sindicales reconocen que esto ayudaría a mejorar las pensiones de los afiliados, sobre todo si se aumenta la aportación al régimen de Previsión Social, para que en el futuro desaparezcan las pensiones de 2,000 y 3,000 lempiras que actualmente tienen miles de afiliados.

El miembro de la comisión interventora German Leitzelar puso como ejemplo que mientras un empleado del Gobierno aporta un 9% de su salario y el Gobierno un 11%, los afiliados al Seguro Social no llegan a un 7%, lo que al final de su vida laboral repercute en una pensión muy baja.

Discusión tripartita

El director ejecutivo del Cohep, Armando Urtecho, expresó ayer ante periodistas, que el tema se debe discutir en el seno del Consejo Económico Social (CES), conforme a lo expresado en la Ley Marco del Sistema de Protección Social, la que deja claro que esta es una decisión de carácter tripartito (Gobierno, trabajadores, empresarios).

Urtecho cuestionó que siempre que se quiere revisar los techos de cotización se invoca la mejora de los sistemas de Salud, Pensiones y Jubilaciones; pero el sector privado siempre concluye que no “pasa absolutamente nada”.

Datos - 2024 vence el acuerdo del incremento gradual a los techos de cotización del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS). - 5% es el porcentaje que se incrementa todos los años a los techos de cotización del Seguro Social.

Gustavo Solórzano, asesor legal del Cohep, explicó en la sede de los empresarios que de acuerdo con la nueva Ley Marco, los techos se irán rompiendo de manera gradual y el proceso comenzó en 2015.

El abogado recordó que desde 2015 comenzó ese proceso con un incremento del 5% que ese año dejó un techo de 7,350 lempiras.

En Todo lo relacionado con el Seguro Social siempre ha sido difícil llegar a acuerdos José Luis Baquedano, dirigente obrero

El proceso ha seguido su curso y a la fecha el techo es de L9,849.70, detalló Solorzano.

Eso significa -explicó- un incremento de 2,849.70 lempiras más, respecto al techo de 7,000 lempiras que había en 2015.

Antes de que se rompiera el techo en 2015, este no se había movido desde 2011, recordó el funcionario del Cohep.

“Siempre cuando se rompen los techos no pasa absolutamente nada en el seguro social”: Armando Urtecho, director ejecutivo del Cohep

Reconoció el trabajo de la comisión interventora, sobre todo en lo relacionado con el cumplimiento de los compromisos económicos del Seguro Social, lo que no hubiese sido posible sin el rompimiento gradual de los techos. Solórzano indicó que el Cohep confía en un modelo de buena administración y que se comience a trabajar en un proyecto de cultura de seguridad social, para que los afiliados no sigan diciendo en su mayoría, que cotizar al Seguro es un gasto y no una inversión.

“Con un solo voto en contra en el ces no se podrían romperlos techos de cotización”: Daniel Durón

secretario de la CGT

Solórzano expresó que en la práctica existe un sistema de inequidad social, y eso ocurre con empresas que pagan al Seguro Social y a la par contratan servicios a la empresa privada para que sus empleados tengan atención de calidad.

El secretario de la Central General de Trabajadores (CGT), Daniel Durón, dijo que es un tema que solo se puede abordar en el seno del CES y es muy delicado. El dirigente José Luis Baquedano expresó que el tema se debe abordar de manera integral.