Cartel de Sinaloa compró cocaína con marca TH, revela narco Chang Monroy

Nueva York, Estados Unidos.



Fernando Chang Monroy, un narco guatemalteco que es testigo cooperante de la Fiscalía estadounidense, testifica este martes en contra del exdiputado hondureño Juan Antonio "Tony" Hernández en el juicio que se desarrolla en la Corte del Distrito Sur de Nueva York.



Chang, ex jefe financiero del narcotraficante mexicano Joaquín 'El Chapo' Guzmán,

conoció al hermano del presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, en 2009, en una reunión con traficantes hondureños.

El capo guatemalteco ya testificó en el caso del clan de los Montes Bobadilla y Arnulfo Fagot Máximo (condenado a 33 de prisión en EEUU), quienes se confabularon con el cartel de Sinaloa y los Beltrán Leiva para traficar miles de kilogramos de cocaína a EEUU.



Según la Fiscalía, este testigo nombrado como CW-5 (conspirador witness), asegura que Tony Hernández le dijo “que tenía aproximadamente dos toneladas de cocaína en Honduras en ese momento, y que él también tenía acceso a un laboratorio de cocaína en Colombia, donde podía marcar kilogramos con sellos únicos para identificar sus drogas, incluyendo pero no limitado a un sello TH”.

A continuación el interrogatorio de la Fiscalía a Fernando Chang:

-Fiscal: ¿Qué dijo el acusado sobre cómo quería que le pagaran?

-Chang: Tony Hernández me dijo que quería que el pago fuera el mismo que el de tratos anteriores.

-Fiscal: ¿Cuándo se fue, estaba con alguien más?

-Chang: Sí, cuatro personas.

-Fiscal: ¿Estaban armados?

-Chang: Sí

-Fiscal: ¿Vestían algún tipo particular de ropa?

-Chang: Los cuatro estaban vestidos con uniformes militares.

-Fiscal: Luego, ¿a dónde fue usted?

-Chang: A decirle al jefe de la policía que íbamos a mover 700 kilos de cocaína para Tony Hernández.

-Fiscal: ¿Y cuál era el sello en la cocaína?

-Chang: Era T.H.

-Fiscal: ¿Hizo otros tratos con el acusado?

-Chang: Si, otros tratos por 700 kilos cada uno.

-Fiscal: ¿Vio un sello en la cocaína?

-Chang: Sí. T.H. y también una figura de un palo.

-Fiscal: Y ¿a dónde se dirigía la cocaína?

-Chang: A la Ciudad de México, para el Cartel de Sinaloa.

-Fiscal: ¿Recuerda el nombre de los pilotos utilizados en sus tratos con El Rojo?

-Chang: Uno era Felipe Ruíz, a otro le decían El Perro, no sé su nombre real.

-Fiscal: Sr. Chang, ¿qué se muestra en este lado de la fotografía?

-Chang: Esas son las luces que se usaban para ayudar a los aviones a aterrizar.

-Fiscal: ¿Le son familiares las Islas San Andrés?

-Chang: Sí.

-Fiscal: ¿Dónde se ubican las Islas San Andrés?

-Chang: Están en la costa de Nicaragua.

-Fiscal: ¿Usted viajó alguna vez a Europa?

-Chang: Sí.

-Fiscal: ¿Llevó sus Blackberries?

-Chang: No, para evitar cualquier problema.

-Fiscal: ¿Participó en algún trato de armas con el acusado?

-Chang: Sí, unos dos tratos en 2011 y 2012.

-Fiscal: ¿Qué estaba en el trato?

-Chang: Municiones calibre 56.

-Fiscal: ¿Dónde se entregaron las municiones?

-Chang: En la frontera entre Honduras y Guatemala.

-Fiscal: Pasando al negocio de los rifles, ¿los conservó todos?

-Chang: No, les vendí algunos al cartel de Sinaloa, junto a los 600 kilos de cocaína con la marca T.H.

-Fiscal: ¿Alguna vez ha tenido una ametralladora calibre 50?

-Chang: Sí. Me la regaló un sicario. Después se la dí al Che, me dijo que la necesitaba.

-Fiscal: ¿Descubrió luego para que la necesitaba?

-Chang: Para matar al presidente de Honduras.

-Fiscal: ¿Conoció a Carlitos?

-Chang: Sí, era el hombre de confianza de El Rojo.

-Fiscal: ¿Qué le dijo Carlitos sobre la relación de El Rojo y Tony Hernández?

-Chang: Me dijo que Tony estaba abasteciendo al Rojo con drogas.

-Fiscal: ¿Cuándo se declaró culpable?

-Chang: En 2016.

-Fiscal: ¿Tenía un acuerdo de cooperación?

-Chang: Sí.

-Fiscal: ¿Qué requiere que haga?

-Chang: Decir la verdad. Testificar cuando me lo pidan y no cometer más crímenes.

-Fiscal: ¿Siempre ha sido honesto con el Gobierno de EEUU sobre el número de asesinatos que cometió?

-Chang: No, señor.

-Fiscal: ¿Qué podría contener la carta 5K1?

-Chang: Todo lo bueno y todo lo malo.

-Fiscal: No más preguntas.



Juez Castel: ¿Contrainterrogatorio de la Defensa?



-Abogado Malone: Sí. ¿Usted dijo que tuvo un número de reuniones con el Gobierno de EEUU?

-Chang: Sí.

-Malone: Las primeras en el distrito este de Virginia, ¿cierto?

-Chang: Correcto.

-Fiscal: Armas de alto calibre que poseía, en relación con el tráfico de drogas: nunca fue acusado por eso, ¿verdad?

-Chang: Eso es correcto.

-Malone: ¿Es consciente de la sentencia mínima de 30 años que evitó al no ser acusado de eso?

-Fiscal: Objeción.

-Malone: Voy a reformular. Su abogado, ¿discutió con usted que logró evitar una sentencia mínima de 30 años por las armas que usted poseía mientras traficaba drogas?

-Fiscal: Objeción.

Vea: Tony Hernández mintió en declaración, según evidencia de la Fiscalía



El juez Castel envía al jurado afuera para el receso del almuerzo.